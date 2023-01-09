"Реальність Третьої світової": Папа Франциск закликав негайно припинити війну в Україні

Понтифік засудив атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру України. За його словами, удари ЗС РФ призводять до загибелі людей не лише від обстрілів, а й від голоду та холоду.

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Папа Римський Франциск заявив, що зараз у світі виникає реальність Третьої світової війни. За його словами, вона справді глобальна за своєю природою, "коли конфлікти безпосередньо зачіпають лише деякі райони планети, але насправді зачіпають їх усі". Про це він сказав під час щорічної промови перед акредитованими у Ватикані дипломатами, повідомляє видання Vatican News.

Понтифік засудив атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру України. За його словами, удари ЗС РФ призводять до загибелі людей не лише від обстрілів, а й від голоду та холоду.

"Сьогодні я почуваюся зобов'язаним знову закликати до негайного припинення цього безглуздого конфлікту, наслідки якого відчуваються в цілих регіонах, у тому числі за межами Європи, через його наслідки в галузі виробництва енергії та продовольства, перш за все в Африці та на Близькому Сході", — сказав він.

Папа Франциск також закликав до повної заборони ядерної зброї та заявив, що навіть володіння ним з метою стримування є "аморальним".

Нагадаємо, 8 грудня Папа Римський розплакався, згадуючи про страждання українців. Коли Франциск відновив молитву, його голос був нерівний. Натовп, що зібрався, зрозумів, що Папу переповнили емоції і підтримав його оплесками.

Раніше, 6 листопада, Франциск сказав, що любить і українців, і росіян. Однак він зазначив, що його вражає жорстокість російських військових на війні України.

Однак 15 грудня в МЗС РФ заявили, що Папа Римський вибачився за слова про жорстокість ЗС РФ. Марія Захарова стверджувала, що вибачення було принесено дипломатичними каналами від імені держсекретаря Ватикану П'єтро Пароліна.