Папа Римський закликав світових лідерів вирішувати розбіжності розумом, а не зброєю, — AP

Під час щотижневої аудієнції понтифік згадав енцикліку свого попередника, написану в розпал холодної війни. Його послання до миру, за словами Франциска, є актуальним і сьогодні.

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Папа Римський Франциск закликав світових лідерів вирішувати політичні конфлікти за допомогою розуму, а не смертоносної зброї. Про це повідомляє портал AP у середу, 12 квітня.

Під час щотижневої аудієнції на площі Святого Петра понтифік заявив, що у вівторок виповнилося 60 років енцикліцi Папи Івана XXIII, яка була написана під час холодної війни.

Енцикліка "Pacem in Terris" була написана через кілька місяців після того, як сталася кубинська ракетна криза, яка як ніколи наблизила світ до ядерної війни через труднощі у відносинах США та СРСР.

Папа Римський зазначив, що на той час вся планета була в "повній напрузі між двома протиборчими блоками в так званій холодній війні" і послання до миру його попередника є дуже актуальним і сьогодні.

Крім того, за словами Франциска, енцикліка "відкрила горизонти, в яких можна говорити про мир, будувати мир" і це є реальним благословенням як безтурботний просвіт серед темних хмар.

"Відносини між політичними спільнотами, як і між окремими людьми, мають регулюватися не силою зброї, а світлом розуму, тобто істиною, справедливістю та дієвою солідарністю", – процитував Франциск уривок з енцикліки.

Нагадаємо, 7 квітня повідомлялося, що Папа Римський закликав до великоднього перемир'я між РФ та Україною. На його думку, бойові дії слід припинити на період найближчих двох тижнів, проте обидві сторони конфлікту не обговорювали це питання.

26 лютого у Ватикані розповіли, чому Папа Римський поки не збирається до України. Справа в тому, що понтифік Франциск не хоче перетворювати свою поїздку на просто символічний жест.