"Путь к миру": папа Римский хочет встретиться с патриархом РПЦ Кириллом (видео)

Священнослужители хотели встретиться в Иерусалиме летом прошлого года, но планы прервала развязанная Россией полномасштабная война. По словам Франциска, Ватикан участвует в "секретной миротворческой миссии" по Украине.

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Папа Римский Франциск хотел бы провести встречу с патриархом Русской православной церкви (РПЦ) Кириллом. Об этом он сказал журналистам 30 апреля на встрече с журналистами в самолете во время рейса из Будапешта в Рим, пишет польское агентство РАР.

Планы встречи с Кириллом в Иерусалиме у понтифика были в июне или июле прошлого года, но их прервало начало полномасштабной войны, которую развязала Россия с Украиной.

"После начала вторжения РФ я только один раз общался с патриархом Кириллом — 40 минут в Zoom. Это придется сделать (встретиться с патриархом РПЦ)", — заявил Франциск.

Понтифик общался с российским патриархом через митрополита Антония, новым главой "отдела внешних церковных связей московского патриархата".

Отдельно папа Римский затронул тему помощи Ватикана в возврате похищенных Россией украинских детей. Святой Престол выступал посредником в некоторых обменах пленными, поэтому в этом вопросе также должно пройти все хорошо, убежден он.

"Мы должны помочь, чтобы это не было поводом для войны. Это проблема человечества, помогут любые человеческие жесты, но не жесты жестокости. Мы должны сделать все, что в наших силах", — резюмировал он.

"Секретная миротворческая миссия" Ватикана по Украине

Ватикан, по словам папы Римского, участвует в "секретной миротворческой миссии" по окончанию войны между Россией и Украиной.

"Сейчас идет речь о миссии, но она еще не обнародована. Когда будет возможность, я расскажу о ней. По моему мнению, мир всегда достигается путем открытия каналов, а не их закрытием", — цитирует его Reuters.

Папа добавил, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом Иларионом, представителем Русской православной церкви в Будапеште.

"Мы говорили обо всем этом. Все заинтересованы в пути к миру", — проинформировал священнослужитель.

После российского вторжения в Украину Франциск практически каждую неделю призывал к миру и неоднократно выражал желание выступить посредником между Киевом и Москвой. Его предложение до сих пор не привело ни к какому прорыву, заметили журналисты.

Напомним, что папа Римский в октябре 2022 года предлагал президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину поговорить в Ватикане о завершении войны.

Франциск также называл большую войну в Украине мировой. По его словам, в причинах конфликта еще следует разобраться.