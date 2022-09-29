Это не ковбойский фильм: папа Франциск назвал войну в Украине третьей мировой

Глава Ватикана убежден, что в войне всегда больше всего страдают народы воюющих стран, которые расплачиваются за решения политиков своими жизнями.

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Папа Римский Франциск посетил столицу Казахстана, где встретился с иезуитами. В ходе разговора глава Ватикана прокомментировал ситуацию в Украине и заявил, что ошибочно считать этот конфликт войной только между Россией и Украиной, так как речь идет о мировой войне. Об этом пишет издание ордена иезуитов La Civiltà Cattolica.

"Идет война, и я думаю, что было бы ошибкой думать, что это ковбойский фильм, где есть хорошие и плохие парни. Также ошибочно думать, что это война между Россией и Украиной и не более. Нет, это мировая война", — отметил Франциск.

По его словам, в этой войне жертвой является несомненно Украина, однако в причинах возникновения вооруженного конфликта следует разобраться. Папа считает, что существуют международные факторы, которые способствовали провоцированию войны. Он вспомнил случай, когда еще в декабре прошлого года один из глав государств выразил обеспокоенность тем, что НАТО продвигаются на Восток.

"НАТО стала стучать в ворота России, не понимая, что русские являются имперцами и боятся отсутствия безопасности границ. Он выразил опасение, что это спровоцирует войну, и она разразилась через два месяца", — рассказал Франциск.

Глава Ватикана в связи с этим отметил, что сейчас мировые империалисты находятся в состоянии конфликта, потому что, когда они чувствуют некую опасность, то в качестве единственного ответа на нее развязывают войну.

"Я не сомневаюсь, что мы уже живем в условиях Третьей мировой войны. За столетие мы видели три: одну между 1914 и 1918 годами, другую между 1939 и 1945 годами, и вот теперь мы переживаем эту", — убежден Франциск.

Он также подчеркнул, что в этой войне страдает и украинский и русский народ, и платят за страдания именно бедные люди, что приводит к умножению обоюдной ненависти. Поэтому жертвы в этой ситуации — обычные люди, которые расплачиваются за безумства войны своей собственной жизнью.

"Платят, как всегда, бедные люди. И это порождает ненависть. Те, кто развязывает войны, забывают о человечности и не смотрят на реальную жизнь людей, а ставят во главу угла партийные интересы и власть", — подчеркнул глава Ватикана.

Также папа Франциск напомнил собеседникам о своих заявлениях относительно развязанной Кремлем войны, в которых он назвал вторжение в Украину неприемлемой отвратительной, бессмысленной, варварской, кощунственной агрессией.

Напомним папа Римский Франциск косвенно раскритиковал патриарха Кирилла за поддержку военной агрессии РФ против Украины. По его словам, религиозные лидеры не должны позволять, чтобы политики использовали в своих целях вероучение, а также не должны соглашаться с уничтожением человеческих жизней.