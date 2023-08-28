"Спасибо за ваш способ быть россиянами": Папа Римский обратился к "наследникам великой РФ"

Понтифик поощрил россиян "сеять зерна примирения" и заявил, что церковь предназначена для всех. Также он призвал вражеских верующих не отказываться от своего "великого" наследия.

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Папа Римский Франциск выступил перед российской молодежью и призвал ее не забывать о "великом наследии" РФ. Об этом 28 августа сообщили в "РБК".

"Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой матушки-России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами", — заявил Франциск.

В VaticanNews подтвердили, что 25 августа Папа с помощью телемоста обратился к участникам Х Всероссийских дней католической молодежи, проходящих в Санкт-Петербурге.

В материале говорится, что Франциск поощрил россиян "сеять зерна примирения", которые якобы "расцветут" весной. Также он подчеркнул, что "Божья любовь предназначена для всех".

"Желаю вам, молодым россиянам, призвания быть ремесленниками мира посреди стольких конфликтов, посреди различных проявлений поляризации, которые есть со всех сторон, которые преследуют наш мир", — заявил Папа Римский.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск призвал страны Запада искать "смелые пути" прекращения войны на территории Украины. Также он раскритиковал увеличение инвестиций в производство оружия.

30 июля Папа Римский Франциск назвал чиновников РФ своими "братьями" и призвал Кремль пересмотреть решение о выходе из зернового соглашения. По его словам, в "мученической Украине" война уничтожает "даже зерно".