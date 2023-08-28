"Дякую за ваш спосіб бути росіянами": Папа Римський звернувся до "спадкоємців великої РФ"

Понтифік заохотив росіян "сіяти зерна примирення" та заявив, що церква призначена для всіх. Також він закликав ворожих вірян не відмовлятись від своєї "великої" спадщини.

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Папа Римський Франциск виступив перед російською молоддю та закликав її не забувати про "велику спадщину" РФ. Про це 28 серпня повідомили в "РБК".

"Ви спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви спадкоємці великої матінки-Росії, йдіть уперед із цим. І дякую вам. Дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами", — заявив Франциск.

У VaticanNews підтвердили, що 25 серпня Папа за допомогою телемосту промовив до учасників Х Всеросійських днів католицької молоді, що відбуваються у Санкт-Петербурзі.

У матеріалі йдеться, що Франциск заохотив росіян "сіяти зерна примирення", які нібито "розквітнуть" навесні. Також він підкреслив, що "Божа любов призначена для всіх".

"Бажаю вам, молодим росіянам, покликання бути ремісниками миру посеред стількох конфліктів, посеред різних проявів поляризації, які є з усіх боків, які переслідують наш світ", — заявив Папа Римський.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск закликав країни Заходу шукати "сміливі шляхи" припинення війни на території України. Також він розкритикував збільшення інвестицій у виробництво зброї.

30 липня Папа Римський Франциск назвав чиновників РФ своїми "братами" та закликав Кремль переглянути рішення про вихід з зернової угоди. За його словами, у "мученицькій Україні" війна знищує "навіть зерно".