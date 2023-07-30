Папа Римський назвав росіян "братами" і закликав Кремль повернутися до зернової угоди

Понтифік назвав зерно "даром Божим" і наголосив, що Росія має відкликати свій вихід із "зернової угоди", аби врожай міг безпечно транспортуватися через Чорне море.

Related video

У неділю, 30 липня, у своєму зверненні до вірян Папа Римський Франциск закликав Росію переглянути своє рішення про відмову від Чорноморської зернової ініціативи і не перешкоджати Україні експортувати зерно зі своїх морських портів. Про це пише видання Vatican News.

"Я звертаюся до моїх братів, до влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена і зерно могло безпечно транспортуватися", — зазначив Франциск.

Папа Римський закликав вірян, звертаючись до людей на площі Святого Петра, продовжувати молитися "за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно". І назвав це "важким образом Бога".

Лідер усіх католиків сказав, що "крик мільйонів братів і сестер, які страждають від голоду, піднімається до неба".

Нагадаємо, що минулого тижня Папа Франциск закликав молитися за мир в Україні, згадавши нічний ракетний удар Росії по Одесі.

Нагадаємо, 27 липня повідомлялося, що в ООН відповіли Путіну на пропозицію про "безкоштовне" зерно для країн Африки замість українського експорту. Антоніу Гутерріш переконаний, що вихід із зернової угоди в будь-якому разі торкнеться всіх. Це призведе щонайменше до підвищення цін на продовольство у світі.

26 липня ЗМІ повідомили, що Китай готовий купувати крадене українське зерно за безцінь у Росії. Пекін керується не лише власною вигодою, а й планує діяти в інтересах економіки Кремля.