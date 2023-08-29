Закликав йти вперед "нащадків великої Матінки Росії": Ватикан роз'яснив слова Франциска

У МЗС України висловили жаль у зв’язку з тим, що Папа Римський Франциск "поширює російські великодержавні ідеї", якими Кремль виправдовує вбивства українців.

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Ватикан опублікував роз’яснення виступу папи Римського Франциска перед учасниками Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня.

Святий Престол каже, що папа не мав на увазі звеличувати імперське минуле Росії.

"Папа мав намір заохотити молодих людей зберігати й просувати все, що є позитивного у великій російській культурній та духовній спадщині, і точно не звеличувати імперіалістичну логіку та урядових осіб, згаданих як орієнтири історичних періодів", — йдеться у заяві Ватикану.

Про що говорив папа Римський у зверненні до росіян

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook написав, що Папа Римський Франциск під час виступу перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі назвав росіян "нащадками великої культури й людяності" та "великої Росії".

Зазначається, що під час виступу папа Франциск сказав наступні слова: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

Реакція України на слова папи Франциска

У МЗС України висловили жаль у зв’язку з тим, що Папа Римський Франциск поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивства українців.

"Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва", – зазначив Ніколенко.

Заява Глави УГКЦ щодо висловлювань Папи Франциска

Сайт УГКЦ 28 серпня опублікував "Заяву Блаженнішого Святослава, Глави й Отця УГКЦ, щодо дискусії відносно деяких висловлювань Святішого Отця Франциска на зустрічі з католицькою молоддю Росії 25 серпня 2023 року".

"Із великим болем і занепокоєнням ми дізналися про слова, присвоєні Його Святості Папі Франциску на онлайн-зустрічі з російською католицькою молоддю 25 серпня 2023 року в Санкт-Петербурзі. Ми сподіваємося, що ці слова Святішого Отця були сказані спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок, а тим паче підтримки імперіалістичних амбіцій росії. Однак розділяємо великий біль, спричинений ними не лише серед єпископату, духовенства, монашества та вірних нашої Церкви, а й інших конфесій і релігійних організацій. Водночас усвідомлюємо і те глибоке розчарування в суспільстві, яке вони спричинили", — йдеться у заяві глави УГКЦ Блаженнійшего Святослава.

Що ще відомо

У російських медіа поширюють відео, на якому Папа Римський, нібито закликав російську молодь "ніколи не відмовлятись від імперської спадщини" та назвав її "нащадками великої Росії Петра І та Катерини ІІ". Відео з промовою активно поширювали й українські медіа. Втім це — маніпуляція, стверджує видання "Детектор медіа".

Як пишуть журналісти, на відео чути італійську мову, а переклад промови в ньому робився росіянами, через що є неточності. Російські пропагандисти неодноразово спотворювали переклади промов іноземних медійних осіб, підганяючи їх під свої цілі. Підтверджує цю гіпотезу й те, що в офіційній стенограмі виступу шматків про "імперіалістичну спадщину" Росії немає. У офіційному перекладі тексту виступу на російську натомість є така цитата: "Я бажаю вам, молоді росіяни, покликання бути ремісниками миру посеред безлічі конфліктів і поляризацій, які з усіх сторін охоплюють наш світ. Я запрошую вас бути тими, хто сіє насіння примирення, малих зерняток, які у цю воєнну зиму не проростуть у мерзлій землі, але одного разу розквітнуть весною".

Нагадаємо, 28 серпня російські ЗМІ повідомили, що Папа Римський звернувся до "спадкоємців великої РФ". Понтифік нібито заохотив росіян "сіяти зерна примирення" та заявив, що церква призначена для всіх.

Раніше, на початку серпня, Папа Римський Франциск закликав країни Заходу шукати "сміливі шляхи" припинення війни на території України. Також він розкритикував збільшення інвестицій у виробництво зброї.