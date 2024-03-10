"Папа не просить Україну здатися": у Ватикані спробували пояснити слова понтифіка

Святий Престол запевняє, що Папа Франциск "глибоко прихильний" до українського народу, а його висловлювання про "білий прапор" неправильно зрозуміли.

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Папа Римський в інтерв'ю швейцарському мовнику RSI закликав до припинення вогню та переговорів, а не до капітуляції України. Так слова Франциска прокоментував директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні, повідомляє Vatican News.

Понтифік закликав усі сторони "створити умови для дипломатичного вирішення в пошуках справедливого та тривалого миру", сказав представник Святого Престолу.

"Папа вживає термін "білий прапор" і у своїй відповіді використовує образ, запропонований інтерв’юером, щоб позначити ним припинення воєнних дій, перемир'я, яке досягається через сміливість розпочати переговори", — пояснив Бруні.

За його словами, у тому ж інтерв'ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі будь-яку війну, Папа Римський чітко заявив, що "переговори ніколи не є капітуляцією".

Керівник пресслужби Ватикану додав, що понтифік підтвердив свою "глибоку прихильність" до українського народу.

Що сказав Папа Римський

Нагадаємо, в інтерв'ю журналіст швейцарського суспільного мовника запитав понтифіка: "В Україні є ті, хто закликає до мужності здатися, показати білий прапор. Але інші кажуть, що це легітимізує найсильніших. Що ви думаєте?".

Папа Римський Франциск відповів:

"Це одна з інтерпретацій. Але я вважаю, що сильнішим є той, хто бачить ситуацію, хто думає про народ, хто має сміливість підняти білий прапор, щоб вести переговори. І сьогодні переговори можна вести за допомогою міжнародних сил. Слово "переговори" — це сміливе слово. Коли ти бачиш, що ти переможений, що справи не йдуть добре, необхідно мати сміливість вести переговори… Ведіть переговори вчасно, шукайте якусь країну, що може бути посередником. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні є багато охочих бути посередником. Туреччина запропонувала себе для цього. Й інші. Не соромтеся вести переговори, перш ніж стане гірше".

Нагадаємо, 28 серпня 2023 року Папа Римський виступив перед учасниками Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі. Він закликав російську молодь не забувати, що вони "спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II".

У Ватикані заявили, що понтифік не мав на увазі звеличення імперського минулого Росії.

8 вересня 2023 року радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Папа Римський Франциск не може бути посередником у врегулюванні війни між Україною та Російською Федерацією. А заяви понтифіка призвели до обнулення репутації Святого Престолу.