Зеленский в Италии встретился с Папой Римским: о чем говорили (видео)

Украинский президент проинформировал понтифика о последствиях российской агрессии против Украины, сложной ситуации в энергетике, а также "формуле мира".

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На полях саммита стран "Большой семерки" (G7) в Италии президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском. Видео встречи глава государства опубликовал в своем Telegram в пятницу, 14 июня.

По словам президента, они обсудили последствия российской агрессии против Украины, воздушный террор, который осуществляет Россия, а также говорили о сложной ситуации в энергетике. Кроме того, на встрече речь шла о формуле мира, роли Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины и об ожиданиях от Глобального саммита мира.

Зеленский заявил, что поблагодарил понтифика за молитвы за мир для Украины, духовную близость с украинским народом и гуманитарную помощь.

"Ценим участие Ватикана в Саммите и усилия, направленные на приближение мира, в частности по возвращению украинских детей, похищенных Россией", — написал глава государства.

Напомним, 8 июня с Папой Римским встречался руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Они обсуждали подготовку к Глобальному Саммиту мира в Швейцарии, а также возвращение похищенных Россией украинских детей.

Папа Франциск отличался противоречивыми заявлениями относительно войны в Украине и призвал Киев сесть за стол переговоров с Москвой. 9 марта понтифик сказал, что Украине необходимо поднять "белый флаг". Позже в Ватикане объяснили, что Папа призвал к прекращению огня и переговоров, а не к капитуляции Украины.