Ермак встретился с Папой Римским: обсудили Саммит мира и похищенных россиянами детей (фото)

По словам Андрея Ермака, Папа Римский Франциск выразил свою поддержку Украине.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском, чтобы обсудить подготовку к Глобальному Саммиту мира в Швейцарии, а также возвращение из РФ похищенных украинских дийте. Об этом Ермак сообщил в своем телеграм-канале.

"Во время рабочего визита в Италию, был принят Его Святейшеством Папой Франциском в Ватикане. Это был важный разговор, во время которого я проинформировал его Святейшество о философии Формулы мира президента Владимира Зеленского, рассказал, почему исключительно Формула предлагает путь к справедливому миру. Также говорили о подготовке к Глобальному Саммиту мира, который состоится в Швейцарии", — написал Ермак.

Он уточнил, что особое внимание во время встречи уделили вопросу возвращения украинских детей, которые были принудительно вывезены из Украины.

"Папа Франциск выразил свою поддержку Украине. Выразил искреннюю благодарность Его Святейшеству", — отметил Ермак.

Руководитель Офиса президента также сообщил, что провел встречу с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

"Обсудили участие кардинала в Глобальном саммите мира и роль Святого Престола в реализации гуманитарных пунктов Формулы мира президента Владимира Зеленского. Подробно проинформировал кардинала о подходах украинской стороны к реализации Саммита в Швейцарии и деструктивных действиях РФ, направленных на срыв мероприятия", — подчеркнул Ермак.

По его словам, кардинал согласился с необходимостью совершенствования механизма в вопросе возвращения украинских детей и пленных.

Напомним, 14 мая Андрей Ермак заявил, что украинцы не устали от войны, однако стране необходимо большее количество вооружений, в том числе ПВО и артиллерии.

25 апреля Папа Римский Франциск призвал Украину к переговорам с Россией.