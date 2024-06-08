Єрмак зустрівся з Папою Римським: обговорили Саміт миру та викрадених росіянами дітей (фото)

За словами Андрія Єрмака, Папа Римський Франциск висловив свою підтримку Україні.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском, щоб обговорити підготовку до Глобального Саміту миру у Швейцарії, а також повернення з РФ викрадених українських дійте. Про це Єрмак повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Під час робочого візиту до Італії, був прийнятий Його Святістю Папою Франциском у Ватикані. Це була важлива розмова, під час якої я поінформував його Святість про філософію Формулу миру президента Володимира Зеленського, розповів, чому виключно Формула пропонує шлях до справедливого миру. Також говорили про підготовку до Глобального Саміту миру, який відбудеться в Швейцарії", — написав Єрмак.

Він уточнив, що особливу увагу під час зустрічі приділили питанню повернення українських дітей, які були примусово вивезені з України.

"Папа Франциск висловив свою підтримку Україні. Висловив щиру подяку Його Святості", — зазначив Єрмак.

Керівник Офісу президента також повідомив, що провів зустріч з Державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном.

"Обговорили участь кардинала у Глобальному саміті миру та роль Святого Престолу у реалізації гуманітарних пунктів Формули миру президента Володимира Зеленського. Детально поінформував кардинала про підходи української сторони до реалізації Саміту у Швейцарії та деструктивні дії РФ, направлені на зрив заходу", — наголосив Єрмак.

За його словами, кардинал погодився з необхідністю вдосконалення механізму у питанні повернення українських дітей та полонених.

Нагадаємо, 14 травня Андрій Єрмак заявив, що українці не втомилися від війни, однак країні необхідна більша кількість озброєнь, у тому числі ППО та артилерії.

25 квітня Папа Римський Франциск закликав Україну до переговорів з Росією.