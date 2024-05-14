Буде більше зброї — буде більше охочих: Єрмак висловився про мобілізацію в Україні

Очільник Офісу президента заявив, що українці не втомилися від війни, однак країні необхідна більша кількість озброєнь, у тому числі ППО та артилерії.

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час виступу на саміті демократій в Копенгагені, Данія, прокоментував надходження озброєння України та темпи мобілізації. Єрмак заявив, що це взаємопов'язано. І якщо темпи надходження озброєння ЗСУ буде достатнім, то й охочих вступати до війська побільшає. Про це пише "Радіо Свобода".

Відповідаючи на запитання про темпи мобілізації, глава Офісу президента зауважив, що "жодна мобілізація в історії будь-якої країни не була популярною". І назвав чинники, які впливають на мотивацію.

"За два роки ми показали, що наші люди дуже мотивовані, але це дуже залежить від того, як ми оснащуємо наші бригади. Це дуже відповідає сильним політичним рішенням, ухваленим нашими партнерами. Тому ми дуже прагнемо насамперед продовжити підписання безпекових угод на основі Вільнюської декларації", – сказав Єрмак.

Він зауважив, що Україні насамперед потрібна зброя, коментуючи ситуацію із наступом ЗС РФ на Харківщині.

"Ми зберігаємо цю позицію, ми продовжуємо боротися. Але знову ж таки, ми просимо одне: нам потрібна достатня кількість зброї. Наші люди не втомилися. Наш народ сильний. Наші герої продовжують боротьбу. Ми просимо більше протиповітряної оборони, артилерії, ракет великої дальності та можливість використовувати це для відповіді. Тому що іноді одна проблема, яка у нас є, полягає в тому, що нашому солдату не вистачає ні амуніції, ні зброї", – сказав Єрмак.

Фокус проаналізував, як після наступу ЗС РФ на Харківщині змінилась ситуація на фронті. Так, начальник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що ситуація на півночі Харківської області напружена, але значного успіху ЗС РФ не мають. За його словами, "противник вже заблокований на тих рубежах, на які міг зайти", а ситуація не є катастрофічною. За думкою Буданова мета Росії — створити інформаційний хаос.

Що до воєнної допомоги, то нагадаємо, після тривалої затримки, президент США Джо Байден 10 травня підписав указ про виділення Україні військової допомоги вартістю до 400 мільйонів доларів. У Пентагоні уточнили, що саме входитиме у цей пакет допомоги: далекобійні ракети, військова техніка та навіть патрульні катери.

А в Данії 14 травня уточнили, що Україна отримає винищувачі F-16 протягом місяців, а не місяця, як 13 травня казала прем’єрка Метте Фредеріксен.