Будет больше оружия — будет больше желающих: Ермак высказался о мобилизации в Украине

Глава Офиса президента заявил, что украинцы не устали от войны, однако стране необходимо большее количество вооружений, в том числе ПВО и артиллерии.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления на саммите демократий в Копенгагене, Дания, прокомментировал поступление вооружения Украины и темпы мобилизации. Ермак заявил, что это взаимосвязано. И если темпы поступления вооружения ВСУ будет достаточным, то и желающих вступать в армию станет больше. Об этом пишет "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос о темпах мобилизации, глава Офиса президента отметил, что "ни одна мобилизация в истории любой страны не была популярной". И назвал факторы, которые влияют на мотивацию.

"За два года мы показали, что наши люди очень мотивированы, но это очень зависит от того, как мы оснащаем наши бригады. Это очень соответствует сильным политическим решениям, принятым нашими партнерами. Поэтому мы очень стремимся прежде всего продолжить подписание соглашений по безопасности на основе Вильнюсской декларации", — сказал Ермак.

Он отметил, что Украине прежде всего нужно оружие, комментируя ситуацию с наступлением ВС РФ на Харьковщине.

"Мы сохраняем эту позицию, мы продолжаем бороться. Но опять же, мы просим одно: нам нужно достаточное количество оружия. Наши люди не устали. Наш народ силен. Наши герои продолжают борьбу. Мы просим больше противовоздушной обороны, артиллерии, ракет большой дальности и возможность использовать это для ответа. Потому что иногда одна проблема, которая у нас есть, заключается в том, что нашему солдату не хватает ни амуниции, ни оружия", — сказал Ермак.

Фокус проанализировал, как после наступления ВС РФ на Харьковщине изменилась ситуация на фронте. Так, начальник Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что ситуация на севере Харьковской области напряженная, но значительного успеха ВС РФ не имеют. По его словам, "противник уже заблокирован на тех рубежах, на которые мог зайти", а ситуация не является катастрофической. По мнению Буданова цель России — создать информационный хаос.

Что касается военной помощи, то напомним, после длительной задержки, президент США Джо Байден 10 мая подписал указ о выделении Украине военной помощи стоимостью до 400 миллионов долларов. В Пентагоне уточнили, что именно будет входить в этот пакет помощи: дальнобойные ракеты, военная техника и даже патрульные катера.

А в Дании 14 мая уточнили, что Украина получит истребители F-16 в течение месяцев, а не месяца, как 13 мая говорила премьер Метте Фредериксен.