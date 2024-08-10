Памела Андерсон вывела в свет взрослых сыновей от Томми Ли (фото)

Звезда экрана и двое ее наследников посетили Неделю моды в столице Дании. Брендон и Дилан контрастировали со светлым нарядом мамы.

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57-летняя канадско-американская актриса и модель Памела Андерсон вывела в свет взрослых сыновей. Об этом пишет Page Six.

Звезда "Спасателей Малибу" сидела в первом ряду на показе Rotate во время Недели моды в Копенгагене, приведя своих наследников, 28-летнего Брэндона Томаса Ли и 26-летнего Дилана Джаггера Ли.

Накрашенная Андерсон была в ярких белых брюках на пуговицах оттенка слоновой кости, сидя рядом со своими двумя взрослыми детьми, которых она родила в союзе с бывшим мужем Томми Ли, с которым развелась еще в 1998 году.

Памела Андерсон с сыновьями в Дании Фото: Getty Images

Несмотря на то, что Памела в последнее время отказывается от макияжа, на мероприятии в столице Дании она продемонстрировала немного декоративной косметики на себе, подчеркнув свои черты светло-розовой помадой, мерцающими тенями для век и черной подводкой для глаз.

Мама двоих детей также надела пару сережек-капель, колье и несколько жемчужных браслетов.

Между тем Брэндон и Дилан контрастировали со светлым нарядом мамы. Они выбрали темные образы для появления на модном показе.

Памела Андерсон с сыновьями Фото: Getty Images

Звезда сериала "Спасатели Малибу" и американский музыкант Томми Ли поженились в 1995 году. Их брак распался через три года, однако история любви осталась в документальных картинах и продолжилась в двух детях — сыновьях Дилане и Брендоне.

Напомним, Памела Андерсон назвала преимущество отказа от макияжа.

Также Фокус писал о съемке Памелы Андерсон с сыновьями для рекламного кампейна.