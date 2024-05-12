Памела Андерсон вместе со взрослыми сыновьями снялась в рекламе украшений (фото, видео)

Мать и сыновья продемонстрировали украшения из новой коллекции компании Pandora. Дилан и Брэндом также рассказали, с какими из них у них ассоциируется их знаменитая родственница.

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56-летняя американская модель и актриса вместе с сыновьями Брэндоном и Диланом снялась в новой рекламной кампании Pandora под названием Be Love, продемонстрировав украшения из коллекции выращенных в лаборатории бриллиантов, пишет People. Снимал семью известный фотограф Марио Сорренти.

На фото мать седин между своими взрослыми детьми, у каждого из троих видны роскошные украшения. Так, Брэндон примерил цепочку с подвеской с выращенным в лаборатории бриллиантом Pandora Nova, а Дилан — цепочку с подвеской м бриллиантом Pandora Era.

Во время фотосессии для рекламной кампании, которая состоялась в мае 2023 года, Дилана и Брэндона спросили, какие изделия Pandora больше всего похожи на их маму. 27-летний Брэндон ответил: "Моя цепочка, просто потому, что она очень нежная и элегантная, но она по-прежнему производит впечатление… и близка моему сердцу".

Семейная идиллия Фото: Pandora

В свою очередь 26-летний Дилан добавил, что бриллианты со временем растут в цене и становятся лучше. Так же и его мать с возрастом стала еще прекрасней и лучше.

Что касается Памелы, то она демонстрировала браслет Infinite с выращенными в лаборатории бриллиантами весом 0,25 карата, из белого и желтого 14-каратного золота, а также кольцо с выращенными в лаборатории бриллиантами Infinite весом два карата.

Андерсон начала сотрудничать с Pandora в августе 2023 года, подписав контракт на рекламу трех новых коллекций, где использовались выращенные в лаборатории бриллианты, — Pandora Nova, Pandora Era и Pandora Talisman.

Партнерство Андерсон с Pandora связано с ее страстью к устойчивому развитию; Коллекция выращенных в лаборатории бриллиантов бренда демонстрирует его стремление сократить выбросы углекислого газа.

В кампании также приняли участие креативный директор Vogue Грейс Коддингтон, модель Прешес Ли, американская сурдопереводчица, артистка Джастина Майлз и другие авторы, а также были представлены новые кольца, браслеты и подвески.

Стоимость изделий в коллекции варьируется от $290 до $4450.

Кампания Pandora Be Love стартовала в январе 2024 года со звездного рекламного ролика с участием Хлои Бэйли, Холли Бэйли и Сельмы Блэр. В рамках кампании была представлена платформа Pandora Be Love, которая, согласно пресс-релизу, направлена на "прославление преобразующей силы любви".

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон получила роль в перезапуске культовой комедии "Голый пистолет".