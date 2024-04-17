Памела Андерсон получила роль в перезапуске культовой комедии "Голый пистолет"

Название, как и сюжет фильма, не разглашаются, однако уже известна предварительная дата его выхода. Он появится на экранах 18 июля 2025 года.

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56-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон получила роль в перезапуске "Голого пистолета" студии Paramount Pictures вместе с Лиамом Нисоном. Это произошло спустя 30 лет после окончания культовой франшизы с Лесли Нильсеном, сообщает IMDb.

В ремейке, название которого еще пока неизвестно, актриса сыграет одного из главных персонажей. Приблизительная дата премьеры картины – 18 июля 2025 года.

Сценарий к ленте написали Дэн Грегор, Дуг Мэнд и Шаффер, трио, создавшее игровой фильм "Чип и Дейл: Спасатели", который получил премию "Эмми" за выдающийся телевизионный фильм на церемонии "Эмми" в области творческих искусств в 2022 году.

Памела Андерсон Фото: Getty Images

Акива Шаффер, написавший черновой вариант сценария вместе с Грегором и Мандом, выступит в качестве режиссера и исполнительного продюсера.

Шаффер, Грегор и Манд написали обновленный вариант сценария на основе предыдущего варианта, в котором участвовали Сет Макфарлейн, Марк Хентеманн и Алек Салкин.

Ожидается, что производство, которое является совместным предприятием Fuzzy Door и Paramount Pictures, начнет основные съемки до конца 2024 года.

Каким именно будет сюжет, пока что держится в секрете. Однако существует вероятность, что команда сценаристов учтет "очень специфический набор навыков", который Нисон приобрел, играя своего героя боевиков последних лет. Актер заменит на экране Нильсена, известного актера и комика, который скончался в ноябре 2010 года в возрасте 84 лет. Карьера уроженца Регины, Саскачеван, Канада, длилась 60 лет, начиная с 1950 года, в течение которых он снялся более чем в 100 фильмах и 150 телевизионных программах, сыграв более 220 персонажей.

Одной из его самых заметных работ стала роль Франклина "Фрэнка" Дребина в криминально-комедийном телесериале канала ABC "Полицейский отряд!". (1982). Это была своего рода пародия на полицейскую работу. В течение одного сезона сериала использовались приколы, игра слов и невероятный комедийный юмор.

Лусшие моменты фильма "Голый пистолет"

Хотя сериал был отменен всего после шести эпизодов, шесть лет спустя, за ним последовал "Голый пистолет", где Нильсен вернулся в роли лейтенанта Фрэнка Дребина, а Присцилла Пресли, Джордж Кеннеди и О.Дж. Симпсон сыграли второстепенные роли во всех трех фильмах. Он стал большим коммерческим хитом, собрав $152,4 миллиона при бюджете всего в $12 миллионов.

Оригинальная киноверсия с тех пор считается одним из величайших комедийных фильмов всех времен.

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон показала, как сочетать вещи из денима в одном ансамбле.