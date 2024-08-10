Памела Андерсон вивела у світ дорослих синів від Томмі Лі (фото)

Зірка екрану та двоє її спадкоємців відвідали Тиждень моди у столиці Данії. Брендон та Ділан контрастували зі світлим вбранням мами.

Related video

57-річна канадсько-американська акторка та модель Памела Андерсон вивела у світ дорослих синів. Про це пише Page Six.

Зірка "Рятівників Малібу" сиділа в першому ряду на показі Rotate під час Тижня моди в Копенгагені, привівши своїх спадкоємців, 28-річного Брендона Томаса Лі та 26-річного Ділана Джаггера Лі.

Нафарбована Андерсон була в яскравих білих штанах на ґудзиках відтінку слонової кістки, сидячи поруч зі своїми двома дорослими дітьми, яких вона народила в союзі з колишнім чоловіком Томмі Лі, з яким розлучилася ще у 1998 році.

Памела Андерсон із синами в Данії Фото: Getty Images

Попри те, що Памела останнім часом відмовляється від макіяжу, на заході у столиці Данії вона продемонструвала трохи декоративної косметики на собі, підкресливши свої риси світло-рожевою помадою, мерехтливими тінями для повік і чорною підводкою для очей.

Мама двох дітей також одягнула пару сережок-крапель, кольє та кілька перлинних браслетів.

Тим часом Брендон та Ділан контрастували зі світлим вбранням мами. Вони обрали темні образи для появи на модному показі.

Памела Андерсон із синами Фото: Getty Images

Зірка серіалу "Рятівники Малібу" та американський музикант Томмі Лі одружилися у 1995 році. Їхній шлюб розпався через три роки, проте історія кохання залишилася у документальних картинах та продовжилася у двох дітях — синах Ділані та Брендоні.

Нагадаємо, Памела Андерсон назвала перевагу відмови від макіяжу.

Також Фокус писав про зйомку Памели Андерсон із синами для рекламного кампейну.