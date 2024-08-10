Памела Андерсон вивела у світ дорослих синів від Томмі Лі (фото)
Зірка екрану та двоє її спадкоємців відвідали Тиждень моди у столиці Данії. Брендон та Ділан контрастували зі світлим вбранням мами.
57-річна канадсько-американська акторка та модель Памела Андерсон вивела у світ дорослих синів. Про це пише Page Six.
Зірка "Рятівників Малібу" сиділа в першому ряду на показі Rotate під час Тижня моди в Копенгагені, привівши своїх спадкоємців, 28-річного Брендона Томаса Лі та 26-річного Ділана Джаггера Лі.
Нафарбована Андерсон була в яскравих білих штанах на ґудзиках відтінку слонової кістки, сидячи поруч зі своїми двома дорослими дітьми, яких вона народила в союзі з колишнім чоловіком Томмі Лі, з яким розлучилася ще у 1998 році.
Попри те, що Памела останнім часом відмовляється від макіяжу, на заході у столиці Данії вона продемонструвала трохи декоративної косметики на собі, підкресливши свої риси світло-рожевою помадою, мерехтливими тінями для повік і чорною підводкою для очей.
Мама двох дітей також одягнула пару сережок-крапель, кольє та кілька перлинних браслетів.
Тим часом Брендон та Ділан контрастували зі світлим вбранням мами. Вони обрали темні образи для появи на модному показі.
Зірка серіалу "Рятівники Малібу" та американський музикант Томмі Лі одружилися у 1995 році. Їхній шлюб розпався через три роки, проте історія кохання залишилася у документальних картинах та продовжилася у двох дітях — синах Ділані та Брендоні.
Нагадаємо, Памела Андерсон назвала перевагу відмови від макіяжу.
Також Фокус писав про зйомку Памели Андерсон із синами для рекламного кампейну.