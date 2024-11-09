"Тебя заставят уйти": почему в Раде заговорили о диктатуре в Украине и кто бунтует против Зеленского

Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США начинает влиять на украинскую политику. Отдельные народные депутаты "почувствовали свободу", начали говорить о начале диалога с Россией и выставлять претензии президенту Украины. Фокус разбирался, возможен ли бунт в Раде и как на Банковой будут сопротивляться новым тенденциям.

Среди украинских народных депутатов начинают просыпаться протестные настроения на фоне победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа. Нардеп Евгений Шевченко заявил, что просил новоизбранного лидера США покончить со скатыванием Украины в диктатуру.

Написал Трампу, а ответил Ермак

"Написал письмо Дональду Трампу и [будущему вице-президенту США] Джей Ди Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины", — сообщил политик.

Далее он требует от президента Украины Владимира Зеленского начать диалог с Россией и предлагает свою кандидатуру в качестве переговорщика. Для подтверждения своего опыта он вспомнил довоенную поездку в Минск в апреле 2021 года на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни… А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира", — обозначил он позицию.

Глава Офиса президента Андрей Ермак ответил на эти месседжи. Обращаясь к условным "народным депутатам" он предположил, что они не разобрались в вопросах национальной безопасности и интересов. Озвученные выше идеи равны "поражению Украины" и отвечают интересам России. Ермак уверен, что воплощение плана победы Зеленского — это путь к справедливости.

Евгений Шевченко в свою очередь напомнил о травле ряда народных депутатов: Александр Дубинский, Артем Дмитрук и Нестор Шуфрич должны вернуться в зал парламента.

"Как и должны быть прекращены уголовные преследования в отношении общественных деятелей: Геннадия Балашова, Дениса Елисевича, Руслана Коцабы, Алексея Арестовича и других. Все они должны вернуться в Украину, свободно и спокойно продолжать вести свою просветительскую работу", — отметил депутат.

Не осталась в стороне и заместитель руководителя ОП Ирина Верещук. Она призвала Шевченко изменить тон в обращении к президенту.

"Увидела ваш сегодняшний пост, где вы хотите что-то там "помочь" и "решить". Если вы пытались обратиться к президенту Украины, то вы явно ошиблись с выбором тона. Потому что хамить не надо! Независимо от того, что именно вы хотите сказать главе нашего государства Украина", — написала она.

Также Верещук предположила, что пост Шевченко все же мог быть адресован президенту РФ, ведь "по содержанию все в принципе подходит".

Начало избирательной гонки. Разделят ли в Раде риторику о мире с Россией?

Единомышленники Евгения Шевченко уже надеются на скорые договоренности с Россией по поводу заморозки войны и начало избирательной гонки в Украине после избрания Дональда Трампа, считает украинский политолог Петр Олещук.

"Очевидно, что после остановки горячей фазы войны придут выборы. Шевченко стремится как можно быстрее заявить о себе, но при этом подыгрывает интересам Кремля. Шансы на создание мини-коалиции мира в парламенте не высоки. Но коллеги, которых Шевченко просил освободить, с удовольствием его поддержат. Причем некоторые из них уже выехали из страны", — рассказывает он Фокусу.

Олещук не уверен, что Шевченко благодаря своим заявлениям создаст команду единомышленников для парламентского бунта. Оппозиция в парламенте присутствует, но резкие шаги в военное время делать опасается.

Более лояльная риторика части украинского политикума по отношению к России, включая диалоги о мире и территориальных уступках, связана со скорыми переговорами по окончанию большой войны, акцентирует внимание в разговоре с Фокусом директор социологической службы "Украинский барометр", политолог Виктор Небоженко.

"Самое неприятное для власти — снять режим военного положения и провести избирательную кампанию. Люди (такие, как Евгений Шевченко, — ред.) в парламенте уже готовятся к электоральным процессам, заявляют о себе. Полная остановка боевых действий на земле выглядит не совсем реально в ближайший год, но говорить рано или поздно придется. И какой статус будет внутри Украины: особое, военное или чрезвычайное положение? Слово диктатура ведь неслучайно появилось", — рассуждает эксперт.

Жесткой реакции и репрессий от Банковой из-за смены настроений среди депутатов ждать не стоит, но стихийные запреты на выезд некоторым политикам из страны возможны, допускает Небоженко.

Политолог уверен, что остальные нардепы вряд ли подыграют Шевченко и предпочтут дистанцироваться от следующих выборов.

"Постараются выехать за границу или заниматься другими делами в Украине. Многие понимают отсутствие своего парламентского будущего. За пять лет им удалось заработать денег и лучше снова появиться через четыре года, уже на новых выборах", — добавил он.

Любовь к Лукашенко и работа на ГУР: кто такой Шевченко

Нардеп не раз оказывался в центре громких скандалов. Один из значимых — его визит в Минск в апреле 2021 года, где он встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Шевченко был исключен из фракции "Слуга народа" после этого визита, так как его действия были расценены как нарушение политической линии Украины. Он публично поддерживал Лукашенко, включая заявления в поддержку его "победы" на выборах в Беларуси.

В 2021 году против Шевченко было открыто уголовное дело по обвинению в государственной измене. Это связано с его связями с Беларусью и подозрениями в "создании русского мира" в Украине, что он сам прокомментировал как "попытку устранить конкурента".

В 2022 году его действия вызвали новый скандал, когда он пришел в Верховную Раду в военной форме, заявив, что пошел добровольцем в армию Украины. Коллеги по парламенту потребовали от него переодеться.

Через год, глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что в начале полномасштабного вторжения разведка использовала все возможные каналы для коммуникации с Беларусью, в том числе депутатов. И одиозный Шевченко оказался весьма полезным для украинской разведки.

"Мы пользуемся возможностью его коммуникации, его связями. В принципе, никогда это сильно не скрывали. И он эффективен в этом процессе. Пан Шевченко уже давно сотрудничает с разведкой и ни разу не отказывал, когда к нему обращались с определенными просьбами", — рассказал Буданов.

Евгений Шевченко, несмотря на свою неоднозначную репутацию и отсутствие явного политического веса, продолжает привлекать внимание своими высказываниями и действиями. Его нынешний публичный вызов президенту Украины, вновь ставит вопросы о его роли в политических процессах. Шевченко, возможно, и не является самым влиятельным депутатом, но его заявления не случайны. Они часто содержат четкие посылы, направленные на определенные аудитории, и, как показывает практика, скорее всего, он вбрасывает эти мысли с конкретной целью — либо для продвижения своей политической позиции, либо для влияния на общественное мнение.

Напомним, издание The Economist ранее писало о желании Дональда Трампа подготовить мирную сделку к моменту возвращения в Белый дом после инаугурации. Авторы предполагают, что ближайшие три месяца могут оказаться самыми тяжелыми для Украины.

Президент России Владимир Путин 8 ноября заявлял о возможности мирных переговоров с Украиной на условии Стамбульских соглашений от марта 2022 года, а не "на базе хотелок Киева". Важным пунктом Путин выделил нейтралитет Украины и отказ от намерений членства в НАТО.