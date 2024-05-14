"Не надо паниковать": Буданов о наступлении ВС РФ на Харьковщине

Глава разведки утверждает, что россияне в ближайшее время могут задействовать резервные подразделения в приграничной полосе. Ситуация напряженная, однако, как уверяет Буданов, захватчики не имеют значительных успехов на этом направлении.

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На Харьковщине сейчас продолжается активная фаза пограничной операции ВС РФ. Однако благодаря Силам обороны противник уже заблокирован. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области. Сказать, что они имеют значительный успех — это точно неправда. Но надо помнить, что ситуация напряженная, очень быстро меняется", — заявил он.

При этом он добавил, что еще вчера вечером появилась тенденция к стабилизации.

"Другими словами, противник уже заблокирован на тех рубежах, на которые мог зайти... Ситуация не является какой-то катастрофической. Не надо паниковать. Главная цель РФ в этой операции — это в принципе информационная операция, чтобы создать хаос. Для того, чтобы заставить наши группировки отходить в восточных направлениях. Но этого нет", — заявил Буданов.

Также он добавил, что россияне привлекли уже все имеющиеся у пограничные силы и средства, и дальше им нужно вводить свои резервы. Вместе с этим глава ГУР добавил, что в Харьковской области действуют достаточно ограниченные российские ресурсы.

"Однако они еще не вбросили в бой абсолютно все свои силы. Я думаю, что в ближайшие дни все, что у них есть, они используют. Скажем так, все что у них было в приграничье — оно уже задействовано. Далее им нужно вводить свои резервы", — добавил Буданов.

Напомним, что руководитель украинской разведки убежден в возможности украинской армии укрепить линию обороны и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней, однако ВС РФ могут начать новую атаку на севере от Харькова в Сумской области.

Также 14 мая Фокус писал, что начало российского наступления на севере Харьковской области знаменует начало критической фазы, которая будет иметь решающее значение для дальнейшего хода войны.