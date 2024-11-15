Невесомость и крики: люди пережили ужас во время авиаперелета и развернули самолет (видео)

На борту Боинга, который летел из Стокгольма в Майами, находилось 254 пассажира. Когда самолет начало бросать на высоте 8 км, люди испугались и начали кричать.

Боинг Scandinavian Airlines вылетел из аэропорта в Стокгольме и начал двигаться через Атлантический океан, направляясь в Майами. Когда он добрался до половины пути, пассажиры пережили приключение в самолете, который бросало и качало в неожиданной турбулентности. В итоге рейс отменили и вернули в Европу. На видео, снятом пассажирами, можно услышать крики людей, которых подбрасывало в креслах. После инцидента пол кабины был усеян разбитыми предметами. О деталях происшествия рассказало издание Daily Mail.

Журналисты объяснили, что самолет SAS957 A333 попал в турбулентность над Гренландией. На тот момент он находился в воздухе около четырех часов и отдалился от места старта на ориентировочное расстояние 3-3,5 тыс. км. На высоте в 8 км Боинг начало трясти: он попал в зону турбулентности. Люди испугались сотрясений, свидетельствуют кадры, снятые одним из пассажиров. Слышно, как они кричат и выкрикивают, что умрут. В невесомости летали бутылки, телефоны и другие вещи. Тем временем люди надели спасательные жилеты и крепко держат за перила кресел, видим на видео.

"Посмотрите, как ее ноги касаются [потолка]! Мы умрем", — говорит голос на записи.

На портале опубликовали фотографии, сделанные другие пассажирами после инцидента. На фото — беспорядок в салоне самолета после прохождения турбулентности.

Происшествие в самолете — последствия турбулентности Фото: Daily Mail Приключение в самолете — люди, которые пережили турбулентность Фото: Daily Mail

Как выяснилось, самолет развернулся на полпути и вернулся на базу в Копенгагене. Пассажиров поселили в отеле и предоставили возможность вылететь другим рейсом. На инфографике, созданной DM, видно путь, который они преодолели: вылетели в 12:55 из Стокгольма, планировали через девять часов (в 17:45 по местному времени) и 8 тыс. км приземлиться в Майами, пролетели 3-3,5 тыс. км до южной части Гренландии, а затем еще примерно столько — же до Копенгагена.

Приключения в самолете — какая траектория полета с турбулентностью Фото: Скриншот

Согласно данным журналистов, на борту самолета находилось 254 пассажира. Инцидент произошел 14 ноября. Минимум один человек травмировался и свидетели событий заявили, что у экипажа не было оборудования, чтобы проверить состояние пострадавшего. В пятницу 15 ноября людей должны были отправить в нужном направлении, написало издание

Отметим, в сентябре на портале Mirror рассказали о происшествии в самолете. История приключилась с пассажиром, которого донимал непослушный подросток. Сначала подросток раздражал его все время во время авиаперелета. Но в последние минуты перед приземлением мужчина не дал подростку воспользоваться уборной и потом наблюдал, как он страдает.

Напоминаем, опытная путешественница рассказала пользователям Тикток, как с большим комфортом путешествовать самолетом. Между тем бортпроводница объяснила, почему она никогда не помогает пассажирам с тяжелыми чемоданами.