Виноваты авиакомпании: стюардесса объяснила, почему никогда не поднимает чемоданы пассажиров (видео)

Поднимая тяжелые чемоданы, стюардессы могут травмироваться и потеряют возможность выполнять обязанности на борту во время полета, пояснила сотрудница авиакомпании. С чемоданами и травмами также связаны денежные вопросы.

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Стюардессы, работающие в американских авиакомпаниях, никогда не помогают пассажирам поднять тяжелые чемоданы и разместить их на полках. Причина таких действий — рекомендация своих работодателей так не действовать, пока самолет не взлетит и, желательно, на протяжении всего маршрута. О секретах работы стюардесс и о приключениях в самолете написали на портале Mirror.

Журналисты опубликовали историю бортпроводницы Сиерры Мист (Cierra Mistt), которая ведет блог в TikTok с 3,3 млн поклонников. На одном из видео она раскрыла секреты своей работы. Один из секретов касался тяжелых чемоданов — пассажиры должны справиться с ними самостоятельно, без помощи стюардесс. Блогер заверила, что никогда не поднимает чемоданы, и на это есть две причины: обе связаны с риском травмировать спину и правилами авиакомпании.

Первая причина — оплата труда стюардесс начинается не в момент, когда она поднялась на борт самолета, а в момент, когда он взлетел в воздух. Это означает, что пока пассажиры рассаживаются по местам, бортпроводницы еще как бы не приступили к работе. То есть, они не обязаны поднимать тяжелые вещи и помогать кому-либо. Кроме того, они могут не получить компенсации от страховой компании за травму.

"Два пилота и стюардессы фактически не получат деньги, пока все не будут на борту и не закроют двери самолета", — пояснила Сиерра.

Вторая причина — стюардессам, как и другим членам экипажа, следует беречься во время полета. Если кто-то травмируется, то на борту не будет работников, сказала она.

Еще один секрет, который рассказала стюардесса, касается дверей в уборную. По ее словам, экипаж всегда имеет возможность открыть их снаружи, поскольку человеку внутри может стать плохо.

Поклонники Сиерры Мист отреагировали на видео с секретами. Некоторые подтвердили, что в США очень печально с оплатой труда и страхованием. Другие благодарили, потому что не знали тайны о двери уборной. Другие восхищались красотой блогера и спрашивали, можно ли с ней сфотографироваться.

Отметим, стюардесса Дестани Армстронг также поделилась некоторыми секретами авиаперелетов. В частности, она посоветовала людям никогда не ходить по салону босиком или даже в носках. Причина такого совета — небрежная быстрая уборка, из-за которой остается много мусора. Поверхности в самолете настолько негигиеничны и грязные, что она моет руки каждые 20 минут, заявила Дестани.

Напоминаем, Фокус взял интервью у украинской стюардессы Татьяны Иванихиной, которая рассказала о невероятных приключениях в самолете, произошедшие время ее работы.