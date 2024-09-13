Винні авіакомпанії: стюардеса пояснила, чому ніколи не підіймає валізи пасажирів (відео)

Підіймаючи важкі валізи, стюардеси можуть травмуватись і втратять можливість виконувати обов'язки на борту під час польоту, пояснила співробітниця авіакомпанії. З валізами і травмами також пов'язані грошові питання.

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Стюардеси, які працюють в американських авіакомпаніях, ніколи не допомагають пасажирам підняти важкі валізи та розмістити їх на полицях. Причина таких дій — рекомендація своїх працедавців так не діяти, поки літак не злетить і, бажано, впродовж всього маршруту. Про секрети роботи стюардес та про пригоди в літаку написали на порталі Mirror.

Журналісти опублікували історію бортпровідниці Сієри Міст (Cierra Mistt), яка веде блог в TikTok з 3,3 млн шанувальників. На одному з відео вона розкрила секрети щодо своєї роботи. Один з секретів стосувався важких валіз — пасажири повинні впоратись з ними самостійно, без допомоги стюардес. Блогерка запевнила, що ніколи не підіймає валіз, і на це є дві причини: обидві пов'язані з ризиком травмувати спину і правилами авіакомпанії.

Перша причина — оплата праці стюардес починається не в момент, коли вона піднялась на борт літака, а у момент, коли він злетів у повітря. Це означає, що поки пасажири розсаджуються по місцях, бортпровідниці ще наче не взялися до роботи. Тобто, вони не зобов'язані підіймати важкі речі і допомагати будь-кому. Крім того, вони можуть не отримати компенсації від страхової компанії за травму.

"Два пілоти та стюардеси фактично не отримають гроші, доки всі не будуть на борту та не закриють двері літака", — пояснила Сієрра.

Друга причина — стюардесам, як й іншим членам екіпажу, слід берегтись під час польоту. Якщо хтось травмується, то на борту не буде працівників, сказала вона.

Ще один секрет, який розповіла стюардеса, стосуються дверей до вбиральні. З її слів, екіпаж завжди має можливість відчинити їх ззовні, оскільки людині всередині може стати погано.

Шанувальники Сієри Міст відреагували на відео з секретами. Дехто підтвердив, що в США дуже сумно з оплатою праці та страхуванням. Інші дякували, бо не знали таємниці про двері вбиральні. Інші захоплювались вродою блогерки і питали, чи можна з нею сфотографуватись.

Зазначимо, стюардеса Дестані Армстронг також поділилась деякими секретами авіаперельотів. Зокрема, вона порадила людям ніколи не ходити по салону босоніж чи навіть у шкарпетках. Причина такої поради — недбале швидке прибирання, через яке лишається багато сміття. Поверхні в літаку настільки негігієнічні і брудні, що вона миє руки кожні 20 хвилин, заявила Дестані.

Нагадуємо, Фокус взяв інтерв'ю в української стюардеси Тетяни Іваніхіної, яка розповіла про неймовірні пригоди в літаку, які стались за час її роботи.