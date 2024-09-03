Стюардеса розказала, що вона ніколи не робить на місці пасажира літака

Досвідчена бортпровідниця Дестані Армстронг із США поділилась з мандрівниками власним досвідом.

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Американська стюардеса Дестані Армстронг, яка живе у Філадельфії, розповіла про те, що вона ніколи не робить на місці пасажира літака. Своїм досвідом бортпровідниця поділилась на сторінці у TikTok, де за нею стежить понад 70 тисяч шанувальників.

Насамперед 25-річна Дестані попросила туристів та мандрівників не роззуватися й не ходити по літаку босоніж або у шкарпетках.

"Я завжди знала, що підлога в літаках брудна, але думала, що можна роззутися, якщо одягнути пару товстих шкарпеток, але це не так. Салон через брак часу прибирають лише поверхнево, тому килими мають огидний вигляд. Там, ймовірно, є сміття та залишки різних рідин, так само у вбиральнях", — поділилась Армстронг.

За словами дівчини, літак може бути настільки брудним, що вона змушена мити руки кожні 20 хвилин, щоб не підхопити якусь інфекційну чи грибкову хворобу. Крім того, завжди бере з собою власні гігієнічні серветки, оскільки їх часто не вистачає.

Серед іншого стюардеса радить пасажирам ніколи не вирушати в дальній рейс, попередньо не поївши вдома, й не взявши з собою ситний перекус, до якого можна легко дістатися у ручній поклажі.

"Вам не варто покладатися на те, що на рейсі буде їжа. Навіть якщо вона й буде, то в більшості випадків це фастфуд та снеки. Саме тому я завжди беру з собою дві упаковки локшини на той випадок, якщо мені не сподобається якась із запропонованих страв", — пояснює дівчина.

Наступна її порада полягає в тому, щоб ніколи не сідати в літак, не намастившись сонцезахисним кремом. За словами Дестані, у повітрі ультрафіолетове випромінювання більш інтенсивне.

"Завжди зачиняю вікно одразу після того, як надивлюсь на гарний краєвид. Дуже не хочеться бути зморшкуватою, як в пеклі, через кілька років", — пояснює вона.

Американська стюардеса Дестані Армстронг Фото: Destanie | Flight Attendant

І остання рекомендація: бортпровідниця ніколи не бронює квитки на лайнер з пересадкою, якщо інтервал менше ніж дві години.

"Пасажири інколи підходять до мене і кажуть: "Я щойно зрозуміла, що пересадка триває лише 30 хвилин, я встигну?". Питаю у відповідь: "А для чого ви забронювали такий квиток?". Вона пояснила, що не знала про це", — згадує Армстронг.

Її відео за короткий час зібрало понад 1,6 мільйона переглядів та 129 тисяч вподобань у TikTok.

Нагадаємо, раніше на сайті Фокус вийшло інтерв’ю зі стюардесою Тетяною Іваніхіною. Серед іншого вона розповіла про зарплату до 3000 євро, вимоги до зовнішності, секс пасажирів на борту та вибір найбільш безпечних місць. Зараз бортпровідниця з Львова співпрацює з іноземними перевізниками, але сподівається невдовзі знову побачити пасажирські літаки в небі над Україною.

Також ми писали, що бортпровідники навчені визначати психотипи людей, які зможуть допомогти їм під час надзвичайних ситуацій, хто збереже спокій або допоможе зупинити пасажирів у стані паніки.