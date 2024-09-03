Стюардесса рассказала, что она никогда не делает на месте пассажира самолета

Опытная бортпроводница Дестани Армстронг из США поделилась с путешественниками собственным опытом.

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Американская стюардесса Дестани Армстронг, которая живет в Филадельфии, рассказала о том, что она никогда не делает на месте пассажира самолета. Своим опытом бортпроводница поделилась на странице в TikTok, где за ней следит более 70 тысяч поклонников.

Прежде всего 25-летняя Дестани попросила туристов и путешественников не разуваться и не ходить по самолету босиком или в носках.

"Я всегда знала, что пол в самолетах грязный, но думала, что можно разуться, если надеть пару толстых носков, но это не так. Салон из-за нехватки времени убирают лишь поверхностно, поэтому ковры имеют отвратительный вид. Там, вероятно, есть мусор и остатки различных жидкостей, так же в уборных", — поделилась Армстронг.

По словам девушки, самолет может быть настолько грязным, что она вынуждена мыть руки каждые 20 минут, чтобы не подхватить какую-то инфекционную или грибковую болезнь. Кроме того, всегда берет с собой собственные гигиенические салфетки, поскольку их часто не хватает.

Среди прочего стюардесса советует пассажирам никогда не отправляться в дальний рейс, предварительно не поев дома, и не взяв с собой сытный перекус, до которого можно легко добраться в ручной клади.

"Вам не стоит полагаться на то, что на рейсе будет еда. Даже если она и будет, то в большинстве случаев это фастфуд и снеки. Именно поэтому я всегда беру с собой две упаковки лапши на тот случай, если мне не понравится какое-то из предложенных блюд", — объясняет девушка.

Следующий ее совет заключается в том, чтобы никогда не садиться в самолет, не намазавшись солнцезащитным кремом. По словам Дестани, в воздухе ультрафиолетовое излучение более интенсивное.

"Всегда закрываю окно сразу после того, как насмотрюсь на красивый пейзаж. Очень не хочется быть морщинистой, как в аду, через несколько лет", — объясняет она.

Американская стюардесса Дестани Армстронг Фото: Destanie | Flight Attendant

И последняя рекомендация: бортпроводница никогда не бронирует билеты на лайнер с пересадкой, если интервал меньше двух часов.

"Пассажиры иногда подходят ко мне и говорят: "Я только что поняла, что пересадка длится всего 30 минут, я успею?". Спрашиваю в ответ: "А для чего вы забронировали такой билет?". Она объяснила, что не знала об этом", — вспоминает Армстронг.

Ее видео за короткое время собрало более 1,6 миллиона просмотров и 129 тысяч лайков в TikTok.

Напомним, ранее на сайте Фокус вышло интервью со стюардессой Татьяной Иванихиной. Среди прочего она рассказала о зарплате до 3000 евро, требованиях к внешности, сексе пассажиров на борту и выборе наиболее безопасных мест. Сейчас бортпроводница из Львова сотрудничает с иностранными перевозчиками, но надеется вскоре снова увидеть пассажирские самолеты в небе над Украиной.

Также мы писали, что бортпроводники обучены определять психотипы людей, которые смогут помочь им во время чрезвычайных ситуаций, кто сохранит спокойствие или поможет остановить пассажиров в состоянии паники.