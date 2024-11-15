Невагомість та крики: люди пережили жах під час авіаперельоту і розвернули літак (відео)

На борту Боїнга, який летів зі Стокгольму в Маямі, перебувало 254 пасажири. Коли літаком почало кидати на висоті 8 км, люди перелякались та почали кричати.

Боїнг Scandinavian Airlines вилетів з аеропорту в Стокгольмі і почав рухатись через Атлантичний океан, прямуючи в Маямі. Коли він дістався половини шляху, пасажири пережили пригоду в літаку, який кидало та хитало в несподіваній турбулентності. В підсумку рейс скасували і повернули в Європу. На відео, знятому пасажирами, можна почути крики людей, яких підкидало в кріслах. Після інциденту підлога кабіни була всіяна потрощеними предметами. Про деталі пригоди розповіло видання Daily Mail.

Журналісти пояснили, що літак SAS957 A333 потрапив в турбулентність над Гренландією. На той момент він перебував у повітрі близько чотирьох годин та віддалився від місця старту на орієнтовну відстань 3-3,5 тис. км. На висоті у 8 км Боїнг почало трусити: він потрапив у зону турбулентності. Люди перелякались струсів, свідчать кадри, зняті одним з пасажирів. Чути, як вони кричать і вигукують, що помруть. У невагомості літали пляшки, телефони та інші речі. Тим часом люди вдягнули рятувальні жилети і міцно тримають за бильця крісла, бачимо на відео.

"Подивіться, як її ноги торкаються [стелі]! Ми помремо", — говорить голос на записі.

На порталі опублікували світлини, зроблені інші пасажирами після інциденту. На фото — розгардіяш в салоні літака після проходження турбулентності.

Пригода в літака - наслідки турбулентності Фото: Daily Mail Пригода в літака - люди, які пережили турбулентність Фото: Daily Mail

Як з'ясувалось, літак розвернувся на пів дорозі та повернувся на базу в Копенгагені. Пасажирів оселили в готелі і надали можливість вилетіти іншим рейсом. На інфографіці, створеній DM, видно шлях, який вони здолали: вилетіли о 12:55 зі Стокгольма, планували через дев'ять годин (о 17:45 за місц. часом) та 8 тис. км приземлитись в Маямі, пролетіли 3-3,5 тис. км до південної частини Гренландії, а потім ще приблизно стільки — ж до Копенгагена.

Пригоди в літаку - яка траєкторія польоту з турбулентністю Фото: Скриншот

Згідно з даними журналістів, на борту літака перебувало 254 пасажири. Інцидент стався 14 листопада. Мінімум одна людина травмувалась і свідки подій заявили, що в екіпажу не було обладнання, щоб перевірити стан потерпілого. У п'ятницю 15 листопада людей мали відправити в потрібному напрямку, написало видання

Зазначимо, у вересні на порталі Mirror розповіли про пригоду в літаку, яка сталась з пасажиром, якому допікав неслухняний підліток. Спершу підліток дратував його весь час під час авіаперельоту. Але в останні хвилини перед приземленням чоловік не дав підлітку скористатись вбиральнею і потім спостерігав, як він страждає.

Нагадуємо, досвідчена мандрівниця розповіла користувачам Тікток, як з більшим комфортом мандрувати літаком. Тим часом бортпровідниця пояснила, чому вона ніколи не допомагає пасажирам з важкими валізами.