За останні 50 років в Атлантичному океані з'явилося в рази більше солі: що відбувається

Дослідники виявили, що зміни в циркуляції океану призводять до того, що Північна Атлантика з кожним роком стає все більш солоною.

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Океан покриває більшу частину поверхні Землі й так само як і суша, реагує на антропогенну зміну клімату планети. Вчені зафіксували, що колосальні зміни в циркуляції океану призвели до того, що води Північної Атлантики стали значно солонішими за останні пів сотні років, як порівняти з Тихим океаном, пише IFLScience.

Вчені вважають, що причина в більш інтенсивному випаровуванні в Атлантиці порівняно з Тихим океаном, особливо в тропіках і субтропіках. Це інтенсивне випаровування значно збільшує солоність Атлантичного океану, виснажуючи його водну масу. Крім того, на думку дослідників, Тихий океан з'єднаний з великою кількістю великих річкових систем, що дає змогу йому постійно поповнюватися великою кількістю води, яка стікає з гірських струмків.

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У новому дослідженні команда виявила, що зміни у світовій кліматичній і погодній системі починають посилювати цей ефект, збільшуючи різницю в солоності між двома океанами. Дослідження було проведене командою з Китайської академії наук і показує контраст солоності Атлантики та Тихого океану, який збільшився майже на 6% у період з 1965 по 2018 роки. Вчені також зазначають, що цей ефект найпомітніший у верхніх 800 метрах води в північних широтах.

Автори дослідження також назвали двох головних підозрюваних, які стоять за зростанням солоності Атлантики:

потепління;

вітер.

Відомо, що зростання глобальної температури планети призвело до переміщення термоклина, шару океану, що визначається швидкою зміною температури, до полюсів. Водночас зміни вітрів зблизили воду в океанах середніх широт. Обидва ці ефекти також спостерігалися в Тихому океані, але найбільш виражені вони в Атлантиці, що пояснює величезну зміну солоності.

Водночас учені визнають, що їм не до кінця зрозумілий механізм, що лежить в основі цих складних взаємин. Коли команда використовувала океанічні моделі, засновані на реальних атмосферних даних, вони ледь відтворювали спостережувані умови в певних регіонах. Проте результати, мабуть, показують ще один несподіваний спосіб, яким антропогенна зміна клімату перебудовує фундаментальні системи Землі.

У чому небезпека зміни солоності океану

Науковці зазначають, що такі зрушення можуть спричинити ефект доміно, який вплине одразу на кілька аспектів морського середовища:

дестабілізація різних шарів Атлантики, які утворені водою різної щільності та температури;

переміщення антропогенного тепла глибше в океан, де воно залишатиметься буквально "гарячою точкою".

Підвищення рівня солі в океані може ускладнити переміщення кисню і поживних речовин між поверхневими й глибшими водами, що знизить його здатність підтримувати ріст рослин і водоростей.

Раніше Фокус писав про те, що на тілі Землі з'явиться ще одне "вогняне кільце": вчені знають, де воно утворюється.