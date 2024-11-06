За последние 50 лет в Атлантическом океане появилось в разы больше соли: что происходит

Исследователи обнаружили, что изменения в циркуляции океана приводят к тому, что Северная Атлантика с каждым годом становится все более соленой.

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Океан покрывает большую часть поверхности Земли и также, как и суша, реагирует на антропогенное изменение климата планеты. Ученые зафиксировали, что колоссальные изменения в циркуляции океана привели к тому, что воды Северной Атлантики стали значительно более солеными за последние полсотни лет в сравнении с Тихим океаном, пишет IFLScience.

Ученые считают, что причина в более интенсивном испарении в Атлантике в сравнении с Тихим океаном, особенно в тропиках и субтропиках. Это интенсивное испарение значительно увеличивает соленость Атлантического океана, истощая его водную массу. Кроме того, по мнению исследователей, Тихий океан соединен с большим количеством крупных речных систем, что позволяет ему постоянно пополняться большим количеством воды, стекающей с горных ручьев.

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В новом исследовании команда обнаружила, что изменения в мировой климатической и погодной системе начинают усиливать этот эффект, увеличивая разницу в солености между двумя океанами. Исследование было проведено командой из Китайской академии наук и показывает контраст солености Атлантики и Тихого океана, который увеличился почти на 6% в период с 1965 по 2018 годы. Ученые также отмечают, что этот эффект наиболее заметен в верхних 800 метрах воды в северных широтах.

Авторы исследования также назвали два главных подозреваемых, стоящих за ростом солености Атлантики:

потепление;

ветер.

Известно, что рост глобальной температуры планеты привел к перемещению термоклина, слоя океана, определяемого быстрым изменением температуры, к полюсам. В то же время изменения ветров сблизили воду в океанах средних широт. Оба этих эффекта также наблюдались в Тихом океане, но наиболее выражены они в Атлантике, что объясняет огромное изменение солености.

В то же время ученые признают, что им не до конца понятен механизм, лежащий в основе этих сложных взаимоотношений. Когда команда использовала океанические модели, основанные на реальных атмосферных данных, они едва воспроизводили наблюдаемые условия в определенных регионах. Тем не менее результаты, по-видимому, показывают еще один неожиданный способ, которым антропогенное изменение климата перестраивает фундаментальные системы Земли.

В чем опасность изменения солености океана

Ученые отмечают, что такие сдвиги могут вызвать эффект домино, который повлияет сразу на несколько аспектов морской среды:

дестабилизация различных слоев Атлантики, которые образованы водой разной плотности и температуры;

перемещение антропогенного тепла глубже в океан, где оно будет оставаться буквально "горячей точкой".

Повышение уровня соли в океане может затруднить перемещение кислорода и питательных веществ между поверхностными и более глубокими водами, что снизит его способность поддерживать рост растений и водорослей.

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