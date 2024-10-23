Ключевое течение Земли разрушится: весь мир столетиями будет разгребать последствия (фото)
Ведущие климатологи планеты бьют тревогу в связи с крахом ключевого течения океана — ученые предупреждают, что последствия коснутся всех.
В последнее время ученые все чаще говорят о климатическом кризисе Земли, а точнее о том, что он уже здесь, в результате чего на мир обрушились невероятные волны жары и засухи. В то же время недавнее исследование показало, что за последние годы климатический кризис планеты не сделал какого-либо скачка в своих темпах — по крайней мере, данные на него не указывают, пишет Live Science.
Почти полсотни ведущих климатологов Земли бьют тревогу и призывают политиков обратить внимание на потенциально неминуемый и "разрушительный" крах ключевых течений Атлантического океана. В своем письме авторы, в том числе и климатолог из Пенсильванского университета Майкл Манн, утверждают, что иски ослабления циркуляции океана в Атлантике ранее были недооценены и требуют срочных действий.
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Отметим, что речь идет о течениях, формирующих Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (AMOC) — гигантский океанический конвейер, в который также входит и Гольфстрим, переносящий жизненно важное тепло в Северное полушарие. Множество исследований уже показали, что ключевое течение Земли замедляется и вскоре может достичь критической точки, то приведет земной климат в хаос. Исследователи также отмечают, что причиной краха станет антропогенное изменение климата Земли.
В своем письме команда климатологов из Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции заявляет, что изменение циркуляции океана в целом будет иметь разрушительные и необратимые последствия. При этом наиболее пострадают страны Северной Европы, впрочем, другие части света эта участь также не минует.
Предполагается, что крах AMOC приведет к похолоданию и экстремальной погоде в странах Северной Европе. Кроме того, крах системы увеличит и углубит странное "холодное пятно", уже образовавшееся над восточной частью Северной Атлантики из-за замедления течений, приносящих тепло. Считается, это этот коллапс также, вероятно, ускорит климатическое воздействие по всему Северному полушарию.
Ученые предупреждают, что другие регионы планеты также ощутят на себе крах AMOC. Если циркуляция остановится, это, вероятно, повлечет смещение тропических муссонных систем на юг — последствия для сельского хозяйства и экосистем будут катастрофическими. Остановка океанских течений также может еще больше повысить уровень моря вдоль американского атлантического побережья.
В результате ученые призывают незамедлительно принять меры по борьбе с изменениями климата и надеяться, что в дальнейшем это позволит сохранить нормальную работу AMOC в Атлантике. Впрочем, ученые признают, что рамки краха циркуляции AMOC все еще размыты. Например, некоторые климатические модели показывают, что это может произойти в ближайшие десятилетия. Тогда как другие указывают на то, что крах наступит внезапно до 2100 года.
Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что произойдет, если Гольфстрим разрушится.