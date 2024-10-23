Ключевое течение Земли разрушится: весь мир столетиями будет разгребать последствия (фото)

Ведущие климатологи планеты бьют тревогу в связи с крахом ключевого течения океана — ученые предупреждают, что последствия коснутся всех.

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В последнее время ученые все чаще говорят о климатическом кризисе Земли, а точнее о том, что он уже здесь, в результате чего на мир обрушились невероятные волны жары и засухи. В то же время недавнее исследование показало, что за последние годы климатический кризис планеты не сделал какого-либо скачка в своих темпах — по крайней мере, данные на него не указывают, пишет Live Science.

Почти полсотни ведущих климатологов Земли бьют тревогу и призывают политиков обратить внимание на потенциально неминуемый и "разрушительный" крах ключевых течений Атлантического океана. В своем письме авторы, в том числе и климатолог из Пенсильванского университета Майкл Манн, утверждают, что иски ослабления циркуляции океана в Атлантике ранее были недооценены и требуют срочных действий.

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Отметим, что речь идет о течениях, формирующих Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (AMOC) — гигантский океанический конвейер, в который также входит и Гольфстрим, переносящий жизненно важное тепло в Северное полушарие. Множество исследований уже показали, что ключевое течение Земли замедляется и вскоре может достичь критической точки, то приведет земной климат в хаос. Исследователи также отмечают, что причиной краха станет антропогенное изменение климата Земли.

В своем письме команда климатологов из Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции заявляет, что изменение циркуляции океана в целом будет иметь разрушительные и необратимые последствия. При этом наиболее пострадают страны Северной Европы, впрочем, другие части света эта участь также не минует.

Предполагается, что крах AMOC приведет к похолоданию и экстремальной погоде в странах Северной Европе. Кроме того, крах системы увеличит и углубит странное "холодное пятно", уже образовавшееся над восточной частью Северной Атлантики из-за замедления течений, приносящих тепло. Считается, это этот коллапс также, вероятно, ускорит климатическое воздействие по всему Северному полушарию.

Карта океанических течений в Атлантике Фото: Shutterstock

Ученые предупреждают, что другие регионы планеты также ощутят на себе крах AMOC. Если циркуляция остановится, это, вероятно, повлечет смещение тропических муссонных систем на юг — последствия для сельского хозяйства и экосистем будут катастрофическими. Остановка океанских течений также может еще больше повысить уровень моря вдоль американского атлантического побережья.

В результате ученые призывают незамедлительно принять меры по борьбе с изменениями климата и надеяться, что в дальнейшем это позволит сохранить нормальную работу AMOC в Атлантике. Впрочем, ученые признают, что рамки краха циркуляции AMOC все еще размыты. Например, некоторые климатические модели показывают, что это может произойти в ближайшие десятилетия. Тогда как другие указывают на то, что крах наступит внезапно до 2100 года.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что произойдет, если Гольфстрим разрушится.