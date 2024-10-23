Ключова течія Землі зруйнується: весь світ століттями розгрібатиме наслідки (фото)

Провідні кліматологи планети б'ють на сполох у зв'язку з крахом ключової течії океану — вчені попереджають, що наслідки торкнуться всіх.

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Останнім часом вчені все частіше говорять про кліматичну кризу Землі, а точніше про те, що вона вже тут, унаслідок чого на світ зійшли неймовірні хвилі спеки та посухи. Водночас нещодавнє дослідження засвідчило, що за останні роки кліматична криза планети не зробила жодного стрибка у своїх темпах — принаймні, дані на неї не вказують, пише Live Science.

Майже пів сотні провідних кліматологів Землі б'ють на сполох і закликають політиків звернути увагу на потенційно неминучий і "руйнівний" крах ключових течій Атлантичного океану. У своєму листі автори, зокрема й кліматолог із Пенсільванського університету Майкл Манн, стверджують, що ризики ослаблення циркуляції океану в Атлантиці раніше було недооцінено, і вони потребують термінових дій.

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Зазначимо, що йдеться про течії, які формують Атлантичну меридіональну перекидну циркуляцію (AMOC) — гігантський океанічний конвеєр, до якого також входить і Гольфстрім, що переносить життєво важливе тепло в Північну півкулю. Безліч досліджень уже показали, що ключова течія Землі сповільнюється і незабаром може сягнути критичної точки, що приведе земний клімат до хаосу. Дослідники також зазначають, що причиною краху стане антропогенна зміна клімату Землі.

У своєму листі команда кліматологів із Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції заявляє, що зміна циркуляції океану загалом матиме руйнівні та незворотні наслідки. Водночас найбільше постраждають країни Північної Європи, втім, інші частини світу ця доля також не омине.

Передбачається, що крах AMOC призведе до похолодання та екстремальної погоди в країнах Північної Європи. Крім того, крах системи збільшить і поглибить дивну "холодну пляму", що вже утворилася над східною частиною Північної Атлантики через уповільнення течій, які приносять тепло. Вважається, що цей колапс також, ймовірно, прискорить кліматичний вплив по всій Північній півкулі.

Карта океанічних течій в Атлантиці Фото: Shutterstock

Вчені попереджають, що інші регіони планети також відчують на собі крах AMOC. Якщо циркуляція зупиниться, це, ймовірно, спричинить зміщення тропічних мусонних систем на південь — наслідки для сільського господарства та екосистем будуть катастрофічними. Зупинення океанських течій також може ще більше підвищити рівень моря вздовж американського атлантичного узбережжя.

У результаті вчені закликають негайно вжити заходів щодо боротьби зі змінами клімату і сподіватися, що надалі це дасть змогу зберегти нормальну роботу AMOC в Атлантиці. Утім, учені визнають, що межі краху циркуляції AMOC все ще розмиті. Наприклад, деякі кліматичні моделі показують, що це може статися в найближчі десятиліття. Тоді як інші вказують на те, що крах настане раптово до 2100 року.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що станеться, якщо Гольфстрім зруйнується.