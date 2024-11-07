"Завжди сідаю в літак останньою": мандрівниця поділилася унікальною порадою (відео)

Блогерка на ім'я Челсі розповіла про "секретну стратегію" посадки на літак, що ґрунтується на схильності авіакомпаній спочатку розподіляти менш привабливі місця. Однак вона зазначила, що такий спосіб пов'язаний із ризиками.

Експертка з подорожей Челсі поділилася несподіваним секретом, який допоможе людям зайняти найкращі місця в літаку, не переплачуючи за них. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Однак її спосіб, також відомий як "Check in Chicken", вимагає від пасажира готовності до певного ризику.

Проблема вибору місця в літаку знайома багатьом: з кожною годиною тривалого перельоту ми шукаємо спосіб зробити політ комфортнішим, і часто готові заплатити додаткові гроші за зручніші місця. Деякі пасажири навіть переплачують, щоб забезпечити собі місця ближче до виходу або до візка з їжею. Однак блогерка та мандрівниця Челсі радить скористатися методом, який допомагає отримати бажане місце без зайвих витрат.

"Я завжди сідаю в літак останньою. Я ще не зареєструвалася, тому що, по суті, вони просто підсовують мені місця в середині або у хвості літака, сподіваючись, що я заплачу за їхню зміну", — сказала вона.

"Check in Chicken" — це стратегія, заснована на схильності авіакомпаній спочатку розподіляти менш привабливі місця, а більш затребувані залишати на пізню реєстрацію. На думку Челсі, якщо не поспішати з реєстрацією на рейс і почекати до останнього моменту, можна зайняти більш зручні місця з додатковим простором для ніг, які залишилися незаповненими.

Блогерка розповіла, що за допомогою "Check in Chicken" їй вдавалося отримати преміальні місця на багатьох рейсах Фото: TikTok

Блогерка розповіла, що за допомогою цього підходу їй вдавалося отримати преміальні місця на багатьох рейсах. Однак вона попередила: цей спосіб пов'язаний із ризиком. Якщо занадто довго чекати з реєстрацією, можна залишитися без місця або навіть не потрапити на рейс, оскільки авіакомпанії можуть переповнювати літаки, сподіваючись на неявку пасажирів.

Крім того, Челсі поділилася своїм досвідом з авіакомпанією Wizz Air, де вона зареєструвалася за п'ять годин до вильоту і знайшла два місця з додатковим простором для ніг. Однак, попри вдалий результат, вона підкреслила, що тактика вимагає обережності.

Реакція користувачів TikTok на незвичайну стратегію розділилася. Деякі хвалили метод і ділилися позитивним досвідом, тоді як інші попереджали про можливі ризики.

"Я пробував так робити, і це працює, але потрібно бути готовим до ризику", "Не розповідайте про це всім, інакше всі почнуть користуватися цим методом", "Я завжди отримую пристойне місце, коли реєструюся заздалегідь", — писали вони.

Челсі нагадала, що важливо дотримуватися балансу й уважно стежити за ситуацією, щоб не упустити шансу на краще місце в літаку.

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