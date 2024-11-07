"Всегда сажусь в самолет последней": путешественница поделилась уникальным советом (видео)

Блогерша по имени Челси рассказала о "секретной стратегии" посадки на самолет, основанной на склонности авиакомпаний сначала распределять менее привлекательные места. Однако она отметила, что подобный способ сопряжен с рисками.

Эксперт по путешествиям Челси поделилась неожиданным секретом, который поможет людям занять лучшие места в самолете, не переплачивая за них. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Однако ее способ, также известен как "Check in Chicken", требует от пассажира готовности к некоторому риску.

Проблема выбора места в самолете знакома многим: с каждым часом долгого перелета мы ищем способ сделать полет более комфортным, и часто готовы заплатить дополнительные деньги за более удобные места. Некоторые пассажиры даже переплачивают, чтобы обеспечить себе места ближе к выходу или к тележке с едой. Однако блогерша и путешественница Челси советует воспользоваться методом, который помогает получить желаемое место без лишних затрат.

"Я всегда сажусь в самолет последней. Я еще не зарегистрировалась, так как по сути они просто подсовывают мне места в середине или в хвосте самолета в надежде, что я заплачу за их смену", — сказала она.

"Check in Chicken" — это стратегия, основанная на склонности авиакомпаний сначала распределять менее привлекательные места, а более востребованные оставлять на позднюю регистрацию. По мнению Челси, если не торопиться с регистрацией на рейс и подождать до последнего момента, можно занять более удобные места с дополнительным пространством для ног, которые остались незаполненными.

Блогерша рассказала, что с помощью "Check in Chicken" ей удавалось получить премиальные места на многих рейсах Фото: TikTok

Блогерша рассказала, что с помощью этого подхода ей удавалось получить премиальные места на многих рейсах. Однако она предупредила: этот способ сопряжен с риском. Если слишком долго ждать с регистрацией, можно остаться без места или даже не попасть на рейс, так как авиакомпании могут переполнять самолеты, надеясь на неявку пассажиров.

Кроме того, Челси поделилась своим опытом с авиакомпанией Wizz Air, где она зарегистрировалась за пять часов до вылета и нашла два места с дополнительным пространством для ног. Однако, несмотря на удачный исход, она подчеркнула, что тактика требует осторожности.

Реакция пользователей TikTok на необычную стратегию разделилась. Некоторые хвалили метод и делились положительным опытом, в то время как другие предупреждали о возможных рисках.

"Я пробовал так делать, и это работает, но нужно быть готовым к риску", "Не рассказывайте об этом всем, иначе все начнут пользоваться этим методом", "Я всегда получаю приличное место, когда регистрируюсь заранее", — писали они.

Челси напомнила, что важно соблюдать баланс и внимательно следить за ситуацией, чтобы не упустить шанс на лучшее место в самолете.

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