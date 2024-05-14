Після наступу на Харківщину. Як змінилась ситуація на фронті (мапи)

Метою ЗС РФ є примусити Україну перекидати резервні частини у Харківську область замість сходу чи інших гарячих точок. Фокус проаналізував, чи змінилася ситуація на фронті.

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Російські війська почали обмежений наступ на півночі Харківської області. Аналітики називають очевидною метою ЗС РФ відтягнути українські резерви із заходу. Фокус розібрався, чи позначився новий наступ на ситуації на сході України.

Начальник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що ситуація на півночі Харківської області має тенденцію до стабілізації. Ситуація напружена, але сказати, що ЗС РФ мають значний успіх — це неправда.

"Іншими словами, противник вже заблокований на тих рубежах, на які міг зайти…Ситуація не є якоюсь катастрофічною. Не треба панікувати. Головна мета РФ в цій операції — це в принципі інформаційна операція, щоб створити хаос. Для того, щоб змусити наші угруповання відходити в східних напрямках. Але цього немає", — заявив Буданов.

Битва за Часів Яр — як змінилася ситуація

Ситуація довкола Часового Яру не змінилася. Лінія фронту динамічно переміщується з одного боку в інший. Наразі російські війська не намагаються шукати нові тактики чи інші маневри для просування. За словами замкомандира другого штурмового батальйону 5-ї ОШБр Олексія Тарасенка, певне послаблення наступального пориву ворога може бути повʼязано з величезними втратами в районі Часового Яру.

Він додав, що боєприпасів захисникам вистачає, щоб відбивати атаки ЗС РФ.

Ситуація в районі Часового Яру станом на 10 травня Фото: deepstatemap.live Ситуація в районі Часового Яру станом на 14 травня Фото: deepstatemap.live

"Звісно, дефіцит деяких калібрів на радянські міномети, міномети різних систем, однак компенсуємо FPV-дронами, скидами, вкрай якісною роботою наших пілотів", — додав Тарасенко.

За даними DeepState, російські війська намагаються вибити Сили оборони з Іванівського та зайти у Часів Яр, але успіху немає.

Очеретинський виступ — ситуація на Донецькому напрямку

За даними Генштабу, російські війська на Покровському напрямку здійснили найбільшу кількість атак — 24. Вони зосередилися в районі:

Новоолександрівки;

Калинового;

Євгенівки;

Нетайлового.

Ситуація на Покровському напрямку станом на 15 травня Фото: deepstatemap.live Ситуація на Покровському напрямку станом на 10 травня Фото: deepstatemap.live

Станом на 10 травня, коли почався наступ РФ на північ Харківщини, російські війська намагалися наступати в районі Новопокровська, Уманського та Нетайлового. У Красногорівці ситуація була фатальною. ЗС РФ планували фінальний штурм. 11 травня Красногорівка залишалася під контролем Сил оборони. На мапі DeepState Красногорівка теж перебуває під контролем українських захисників, але окупанти теж присутні в населеному пункті, що фіксувалося і раніше.

Саме в Красногорівці було зафіксовано найбільшу кількість "танків-сараїв". Кілька з них знешкодили українські військові.

Покинутий танк-сарай в районі Красногорівці

Де тисне РФ на півдні України

Російські війська просунулися в районі села Вербове, де вбили клин українські оборонці. Зокрема ЗС РФ пройшли кілька посадок. Просування в районі Вербового відбулося за останні кілька днів.

Ситуація на Запорізькому напрямку, 10 травня Фото: deepstatemap.live Ситуація на Запорізькому напрямку, 15 травня Фото: deepstatemap.live

Також російські війська мають помірний успіх в районі Володимирівки східніше Вугледару. За даними Генштабу, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні спроби штурмів біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного у Запорізькій області.

Керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук відзначає, що російські війська посилили тиск на Оріхівському напрямку — там було 19 штурмів, а також на Роботинському — 3 штурми.

"В принципі, так, вони (штурми) збільшилися синхронно з Харківським напрямком, проте сказати, що саме це напряму повʼязано, наразі я не можу сказати", — повідомив Плетенчук.

При цьому в районі Кринків активність ЗС РФ навпаки знизилась, заявив військовий. Наприклад, 12 травня не було жодного штурму позицій Сил оборони.

У підсумку ситуація на фронті залишається ускладненою. Російські війська тиснуть на новому напрямку, щоб Україна була вимушена кинути свої резерви на Харків, а не на гарячі точки на сході. Також Кирило Буданов не виключає, що РФ може почати наступ в Сумській області, щоб ще більше ускладнити ситуацію. Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк казав, що ЗСУ готують 10 резервних бригад, частину з яких планується перекинути під Київ.

Наразі в Сумській та Чернігівській області спостерігаються лише обстріли. За минулу добу їх було 55, заявив речник ОСУВ "Сіверськ" Вадим Мисник. Українські військові відстежують ситуацію на кордоні та готові давати відсіч наступу РФ.