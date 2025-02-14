У Ватикані скасували планові аудієнції: що сталось з 88-річним Папою Римським

У Ватикані скасували три офіційних заходи, в яких мав взяти участь Папа Римський Франциск, повідомила пресслужба Святого Престолу.

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Папа Римський Франциск потрапив у лікарню після серії зустрічей, які провів зранку 14 лютого. Понтифіка госпіталізували через погіршення самопочуття внаслідок бронхіту. Про стан Папи Франциска написали на порталі Ватикану.

Пресслужба Ватикану повідомила, що понтифіка госпіталізували у лікарню ім. Аґостіно Джемеллі. Причина такого рішення — необхідність провести лабораторні дослідження через бронхіт, який діагностували у Папи. Зауважується, що після додаткової діагностики він перебуватиме під наглядом лікарів, ідеться у заяві Святого Престолу.

У повідомленні також нагадали, що Папа Франциск кілька днів поспіль скаржився на проблеми зі здоров'ям. Наприклад, на тижні він не зміг читати проповіді та проводити загальні аудієнції. Крім того, останні зустрічі проводились не в Апостольському палаці, а в особистій резиденції — у "Домі святої Марти", ідеться у статті.

Крім того, Ватикан попередив про скасування трьох офіційних заходів, на яких мав бути присутнім Папа. Події заплановані на 15-16 лютого: замість Понтифіка обов'язки виконають кардинали або подію повністю скасують.

Також пресслужба Престолу нагадала, що 88-річний Папа Франциск потрапив у лікарню вчетверте протягом останніх чотирьох років. Перед цим його госпіталізували через стеноз товстої кишки (у 2021 році), через респіраторну інфекцію (у березні 2023), через лапаратомію та пластичну операцію черевної стінки (червень 2023).

Папа Римський — деталі

Зазначимо, Фокус розповідав про Папу Римського Франциска і про його висловлювання щодо українців та російсько-української війни. Наприклад, влітку 2023 року він висловився щодо російської літератури і запевнив, що там немає імперіалістичних ідей. Того ж року він назвав Росію "великою" і пояснив, чому має таку думку. Зі слів Понтифіка, він мав на увазі не територію, а її "визначних" правителів: Катерину ІІ, Петра І та інших.

Тим часом в грудні 2024 року ЗС РФ обстріляли Київ та пошкодили вітражі католицького собору Св. Миколая. Якоїсь реакції на цю подію у Ватикані не знайшлось.

Нагадуємо, 6 лютого Папа Франциск звернувся до української молоді і запропонував їй прощати ворогам. Місяцем раніше очільник Римо-Католицької церкви зробив зауваження черницям.