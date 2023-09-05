Висловлювання Папи Римського про "велику Росію": Понтифік пояснив свої слова (відео)

Глава католицької церкви зазначив, що говорив про РФ у "культурному сенсі" і йому спало на думку те, чого його вчили в школі.

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Папа Римський Франциск прокоментував свій виступ на Всеросійській зустрічі католицької молоді, зокрема слова про "велику Росію". Про це пише італійський портал ANSA 4 вересня.

Коментуючи резонанс навколо його висловлювання, понтифік сказав журналістам, що говорив про Росію "не в географічному, а в культурному сенсі".

"Мені спало на думку те, чого мене вчили в школі: Петро I, Катерина II. Можливо, це не зовсім правильно, нехай історики скажуть, але це було доповнення, яке спало мені на думку", — зазначив Понтифік.

За словами глави католицької церкви, його посил полягав у тому, щоб узяти на себе відповідальність за свою спадщину.

Папа Римський звернувся з промовою до російських католиків

Що сказав Папа Римський

Нагадаємо, 25 серпня Папа Римський Франциск виступив на Всеросійській зустрічі католицької молоді та закликав росіян не забувати про "велику спадщину" Росії.

"Ви спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності", — сказав Папа.

Понтифік також побажав росіянам бути "ремісниками миру" серед "різних проявів поляризації".

Незабаром у Папському Представництві прокоментували висловлювання Понтифіка, зазначивши, що Папа Римський Франциск є противником і критиком будь-якої форми імперіалізму чи колоніалізму.

Крім того, Ватикан опублікував роз'яснення виступу Франциска, в якому йдеться про те, що Папа хотів заохотити молодих людей зберігати і просувати все, що є позитивного в культурній і духовній спадщині РФ, а не звеличувати імперіалізм.