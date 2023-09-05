Высказывание Папы Римского о "великой России": Понтифик объяснил свои слова (видео)

Глава католической церкви отметил, что говорил о РФ в "культурном смысле" и ему пришло в голову то, чему его учили в школе.

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Папа Римский Франциск прокомментировал свое выступление на Всероссийской встрече католической молодежи, в частности слова о "великой России". Об этом пишет итальянский портал ANSA 4 сентября.

Комментируя резонанс вокруг его высказывания, понтифик сказал журналистам, говорил о России "не в географическом, а в культурном смысле".

"Мне пришло в голову то, чему меня учили в школе: Петр I, Екатерина II. Может быть, это не совсем правильно, пусть историки скажут, но это было дополнение, которое пришло мне на ум", — отметил Понтифик.

По словам главы католической церкви, его посыл заключался в том, чтобы взять на себя ответственность за свое наследие.

Папа Римский обратился с речью к российским католикам

Что сказал Папа Римский

Напомним, 25 августа Папа Римский Франциск выступил на Всероссийской встрече католической молодежи и призвал россиян не забывать о "великом наследии" России.

"Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности", — сказал Папа.

Понтифик также пожелал россиянам быть "ремесленниками мира" среди "различных проявлений поляризации".

Вскоре в Папском Представительстве прокомментировали высказывание Понтифика, отметив, что Папа Римский Франциск является противником и критиком любой формы империализма или колониализма.

Кроме того, Ватикан опубликовал разъяснение выступления Франциска, в котором говорится, что Папа хотел поощрить молодых людей сохранять и продвигать все, что есть положительного в культурном и духовном наследии РФ, а не превозносить империализм.