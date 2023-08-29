"Не закликав до імперіалістичних ідей": у Ватикані пояснили слова Папи про РФ

У Папському Представництві заявили, що Папа Римський Франциск є противником і критиком будь-якої форми імперіалізму або колоніалізму.

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Комунікат Апостольської Нунціатури в Україні прокоментував промову Папи Римського Франциска на Всеросійській зустрічі католицької молоді 25 серпня. Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті Папського Представництва 28 серпня.

У публікації йдеться про те, що після виступу Римського Понтифіка в українському та міжнародному інформаційному просторі виникли дискусії щодо сенсу окремих висловлювань.

Йдеться про інтерпретації, згідно з якими Папа Римський нібито закликав росіян брати приклад з історичних діячів, відомих своїми імперіалістичними та експансіоністськими поглядами та діями, зокрема спрямованими проти України.

Папське Представництво вказало на хибність такої інтерпретації.

"Папа Франциск ніколи не закликав до імперіалістичних ідей. Навпаки, він є рішучим противником і критиком будь-якої форми імперіалізму або колоніалізму в усіх народах і ситуаціях", — заявили у відомстві.

Що сказав Папа Римський

Нагадаємо, 25 серпня Папа Римський Франциск виступив перед російською молоддю і закликав її не забувати про "велику спадщину" Росії.

"Ви спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності", — сказав Понтифік.

Папа також побажав росіянам бути "ремісниками миру" серед "різних проявів поляризації" у світі.

Реакція України

У Міністерстві закордонних справ України з жалем висловилися про заяву Папи Римського Франциска.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, Понтифік поширює російські великодержавні ідеї, які для Кремля слугують виправданням вбивства українців.