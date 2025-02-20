Похорон Папи Римського: як папа Франциск збирається порушити вікову традицію

Папа Римський, який зараз перебуває в лікарні, попередив, що не може пережити свою недугу. І вже віддав розпорядження щодо похорону.

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Папа Римський Франциск потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією. 88-річний Папа відчуває, що "близький до смерті", але розпорядження щодо свого похорону він віддав заздалегідь. І вони порушують вікові традиції папських похоронів. Як вони проходять, пише Daily Mail.

Похорон Папи Бенедикта

Коли прийде час Папи Франциска, його не буде поховано разом із більшістю своїх попередників у гротах під собором Святого Петра у Ватикані.

Наприкінці 2023 року 266-й Папа Римський повідомив, що він "уже підготував" свою гробницю в базиліці Санта-Марія-Маджоре в римському районі Есквіліно.

Церква є однією з чотирьох головних папських базилік. Сім пап — від Гонорія III 1216 року до Климента IX 1669 року — були поховані там.

У рамках нового обряду, ухваленого минулого року, вкотре порушуючи традицію, Франциск буде похований в одній дерев'яній труні, вкритій цинком.

Попередник Франциска Папа Бенедикт XVI був похований у трьох трунах, зокрема в одній зі свинцю, вкладених одна в одну.

Як був похований Папа Бенедикт XVI

Тіло Бенедикта було виставлено для прощання в соборі Святого Петра, а потім поховано у склепі під будівлею.

З моменту завершення будівництва собору Святого Петра 1626 року 24 з 31 папи — понад три чверті — були поховані в його гротах.

Папа Бенедикт був похований у тій самій гробниці, яку до 2011 року обіймав його попередник Іоанн Павло II, який помер 2005 року. Його тіло перенесли в каплицю на першому поверсі собору після того, як його зарахували до лику блаженних у 2011 році.

Похорон Папи Івана Павла II

Дерев'яна кришка зовнішньої труни Бенедикта була прикрашена простим металевим хрестом — символом його майже восьмирічного папства, а також написом латиною, який повідомляє, що він прожив 95 років, вісім місяців і 15 днів, коли помер 31 грудня 2022 року.

Напис також містить дату закінчення його папства, коли він пішов на пенсію 28 лютого 2013 року і став Папою-емеритом.

Він став першим Папою Римським за шість століть, який пішов у відставку.

У труну також було поміщено письмовий звіт про його історичне папство, відомий як rogito.

У труну також були покладені монети, викарбувані під час його понтифікату, і паліум — релігійне вбрання, яке носили поверх папської мантії.

Як пройде похорон Папи Франциска

Минулого року в другому виданні "Ordo Exsequiarum Romani Pontificis" ("Похоронні обряди Римського понтифіка") було оновлено обряди, спочатку схвалені Папою Іоанном Павлом II.

Папа Франциск Фото: Getty Images

Як повідомляє Vatican News, замість того, щоб спочивати на катафалку в соборі Святого Петра під час прощання з тілом Франциска, його помістять у труну, яка залишиться відкритою до ночі перед похороном.

А ритуальне підтвердження смерті Франциска відбудеться в його спальні, а не в його особистій каплиці.

В обрядах також ідеться про те, що його помістять у труну, перш ніж віднесуть до собору Святого Петра.

Нагадаємо, Папа Франциск був госпіталізований 14 лютого. Лікарі діагностували в нього складну респіраторну інфекцію і заборонили йому брати участь у кількох заходах, а Ватикан цього тижня скасував або переніс його папські аудієнції. Інфекція викликає особливу стурбованість, оскільки Папі Римському видалили частину легені, коли йому був 21 рік.

З традиціями Ватикану, зокрема з тим, як проходять похорони Папи Римського, а потім і вибори нового Папи, можна ознайомитися у фільмі "Конклав". Фокус писав про цю екранізацію популярного роману.

Фокус також писав про те, хто може зайняти папський престол у Ватикані, якщо Франциск не впорається зі своєю недугою.