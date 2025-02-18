"Відчуває, що близький до смерті": у Ватикані повідомили про погіршення стану Папи Римського

Понтифік перебуває у лікарні і вже підготував усі необхідні документи та призначення на випадок своєї смерті.

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88-річний Папа Римський Франциск вже 3 день перебуває у лікарні, куди він потрапив із бронхітом. Понтифік відчуває, що може не пережити хворобу, тому поспішає вирішити питання перед тим, як почнеться боротьба за його місце. Про це пише видання Politico.

Як повідомила пресслужба Ватикану, 88-річному понтифіку в юності видалили частину легені, а нещодавно він захворів на бронхіт, який перейшов у "полімікробну інфекцію" зі "складною клінічною картиною".

Далі стан Папи погіршився, і лікарям довелося змінити підхід до його лікування.

Сам Папа Франциск, пише видання, відчуває, що близький до смерті. За словами двох людей, знайомих із ситуацією, Франциск страждав від сильного болю і приватно висловив упевненість, що цього разу він не викарабкається. У неділю лікарі Джемеллі засмутили Папу, заборонивши йому виголошувати його регулярну ранкову проповідь Ангела Господнього, яку він рідко пропускав, навіть коли був госпіталізований. Зараз він діє виключно за "вказівкою лікарів".

У зв’язку з погіршенням його здоров’я протягом останнього місяця Франциск також перейшов до завершення ключових ініціатив і призначення на ключові посади людей, які йому симпатизують, після прогресивного папства, позначеного гострими ідеологічними розбіжностями.

Нагадаємо, що 6 лютого Папа Франциск звернувся до української молоді і запропонував їй прощати ворогам.