"Чувствует, что близок к смерти": в Ватикане сообщили об ухудшении состояния Папы Римского

Понтифик находится в больнице и уже подготовил все необходимые документы и назначения на случай своей смерти.

Related video

88-летний Папа Римский Франциск уже 3 день находится в больнице, куда он попал с бронхитом. Понтифик чувствует, что может не пережить болезнь, поэтому спешит решить вопрос перед тем, как начнется борьба за его место. Об этом пишет издание Politico.

Как сообщила пресс-служба Ватикана, 88-летнему понтифику в юности удалили часть легкого, а недавно он заболел бронхитом, который перешел в "полимикробную инфекцию" со "сложной клинической картиной".

Далее состояние Папы ухудшилось, и врачам пришлось изменить подход к его лечению.

Сам Папа Франциск, пишет издание, чувствует, что близок к смерти. По словам двух людей, знакомых с ситуацией, Франциск страдал от сильной боли и в частном порядке выразил уверенность, что на этот раз он не выкарабкается. В воскресенье врачи Джемелли огорчили Папу, запретив ему произносить его регулярную утреннюю проповедь Ангела Господня, которую он редко пропускал, даже когда был госпитализирован. Сейчас он действует исключительно по "указанию врачей".

В связи с ухудшением его здоровья в течение последнего месяца Франциск также перешел к завершению ключевых инициатив и назначению на ключевые должности людей, которые ему симпатизируют, после прогрессивного папства, обозначенного острыми идеологическими разногласиями.

Напомним, что 6 февраля Папа Франциск обратился к украинской молодежи и предложил ей прощать врагов.