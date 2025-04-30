"Це був би вибір номер один": Трамп захотів стати новим Папою Римським (відео)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав, що хотів би бути наступним Папою Римським. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав ідею американського лідера та попросив конклав у Ватикані "не бути упередженим щодо цієї можливості".

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Бажання очолити католицьку церкву Трамп висловив під час спілкування з журналістами 29 квітня, прямуючи на мітинг з нагоди 100 днів його другого президентського терміну, передає Fox News.

Журналісти запитали американського лідера, кого б він хотів бачити на чолі Ватикану після смерті Папи Франциска.

"Я хотів би бути Папою. Це був би мій вибір номер один", — відповів Трамп.

Пізніше він додав, що не надає переваги одному з кандидатів, однак згадав кардинала з Нью-Йорка. У Fox News пояснили, що президент мав на увазі архієпископа Нью-Йорка, кардинала Тімоті Долана, який навряд чи буде обраний Папою, однак голосуватиме за наступника Франциска на конклаві у травні.

На слова Дональда Трампа відреагував у соцмережі X сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем. Він сказав, що радий був почути про намір президента.

"Це справді була б "темна конячка", але я прошу папський конклав і католицьких вірян бути неупередженими до цієї можливості! Перше поєднання Папи Римського та президента США має багато переваг. Слідкуємо за білим димом… Трамп MXXXVIII!" — написав сенатор-республіканець.

Папа Римський Франциск помер після Великодня

У пресслужбі Ватикану 21 квітня повідомили, що Папа Римський Франциск помер у віці 88 років вранці о 7:35.

Надвечір у Ватикані офіційно оголосили причину смерті Папи Франциска — ними стали інсульт і серцева недостатність. Крім того, голова католицької церкви страждав на хронічні хвороби, зокрема діабет другого типу та дихальну недостатність.

Видання The Mirror розкритикувало Дональда Трампа за неповагу до Папи Франциска на похороні. Журналісти звернули увагу, що під час служби президент США "грав у телефон" і жував жуйку.

Нагадаємо, радник президента з національної безпеки Майкл Волтц у присвяченій 100 дням президентства Дональда Трампа статті написав, що той хоче бути "миротворцем і об'єднувачем", і лише йому під силу посадити за стіл переговорів Росію та Україну.