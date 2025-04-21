Мав низку хронічних хвороб: у Ватикані назвали офіційну причину смерті Папи Франциска

У Ватикані повідомили, що причиною смерті Папи Римського Франциска стали інсульт і серцева недостатність. Також понтифік мав низку хронічних хвороб, зокрема дихальну недостатність та діабет другого типу.

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Про це повідомляє Reuters.

Смерть понтифіка підтвердив лікар Ватикану Андреа Анкаджелі, за словами якого головною причиною смерті папи Франциска став інсульт і обширна серцева недостатність.

Також медик додав, що покійний понтифік мав низку серйозних хронічних хвороб — дихальну недостатність, двосторонню пневмонію, діабет другого типу та гіпертонію.

Журналісти вказують, що Ватикан оприлюднив свідоцтво про смерть папи Франциска. В ньому вказано, що понтифік отримав інсульт, а потім впав у кому та помер, не приходячи до тями.

Смерть папи Франциска — шо відомо

21 квітня стало відомо, що на 89-ому році життя помер Папа римський Франциск. Понтифіка лише нещодавно виписали з лікарні після лікування дихальної недостатності.

Згодом стало відомо, хто є фаворитами на пост понтифіка. Серед фаворитів майбутнього конклаву є кілька видних кардиналів, які займають діаметрально протилежні позиції — як і лоялісти до курсу Франциска, так і ті кардинали, які займають консервативніші позиції.

Також повідомлялося, що папу Франциска поховають за межами Ватикану. Вінстане першим Папою Римським за понад століття, якого поховають за межами Святого міста. Останнім його притулком стане базиліка Санта-Марія-Маджоре.