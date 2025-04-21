Уперше за 100 років: Папу Римського Франциска поховають за межами Ватикану (фото)

Франциск стане першим Папою Римським за понад століття, якого поховають за межами Ватикану. Останнім його притулком стане базиліка Санта-Марія-Маджоре.

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Традиційно пап ховають у Ватиканських гротах, склепах під собором Святого Петра. Але останнім притулком Франциска стане базиліка Санта-Марія-Маджоре на іншому березі річки Тибр у Римі.

У Санта-Марія-Маджоре поховані ще сім пап

Папа Римський Франциск розповідав про плани порушити традицію поховання ще в грудні 2023 року. Понтифік відчував сильний зв'язок із базилікою, яку він зазвичай відвідував уранці в неділю, щоб вшанувати Діву Марію.

"Я хочу, щоб мене поховали в Санта-Марія-Маджоре. Я відданий цьому місцю", — говорив Франциск.

У Санта-Марія-Маджоре поховані ще сім пап. Франциск стане першим після Лева XIII, який помер 1903 року, кого поховають не в соборі Святого Петра.

Аналітик із Ватикану Кеті Макгрейді зазначає, що базиліка стала єдиним місцем за межами Ватикану, куди Папа Франциск вирушив після перебування в лікарні, окрім римської в'язниці, де він показував солідарність з ув'язненими.

"Тут зберігається Salus Populi Romani, його улюблена ікона Богоматері. Папа Франциск відвідував це місце перед кожною поїздкою і після повернення", — сказала вона.

Ієромонах Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Юстин Бойко також розповів про процедуру похорону Пап Римських. За його словами, Франциск хотів, щоб його поховали в простій дерев'яній труні з цинковою вставкою.

Також понтифік відмовився від традиційної практики використання триступеневих: кипарисового (внутрішній), свинцевого і дубового (зовнішнього). Похорон Папи проводять не раніше, ніж через чотири дні після його смерті і не пізніше шостого дня, щоб дати час прибути всім кардиналам.

Фокус раніше докладно описував, хто може стати наступним Папою Римським. Наступником Франциска може стати видатний кардинал.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрічався з Франциском у Ватикані напередодні його смерті. Американського політика після цього прозвали "Ангел смерті".