Впервые за 100 лет: Папу Римского Франциска похоронят за пределами Ватикана (фото)

Франциск станет первым Папой Римским за более чем столетие, которого похоронят за пределами Ватикана. Последним его пристанищем станет базилика Санта-Мария-Маджоре.

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Об изменении религиозной традиции сообщил телеканал CNN.

Традиционно пап хоронят в Ватиканских гротах, склепах под собором Святого Петра. Но последним пристанищем Франциска станет базилика Санта-Мария-Маджоре на другом берегу реки Тибр в Риме.

В Санта-Мария-Маджоре похоронены еще семь пап

Папа Римский Франциск рассказывал о планах нарушить традицию захоронения еще в декабре 2023 года. Понтифик чувствовал сильную связь с базиликой, которую он обычно посещал утром в воскресенье, чтобы почтить Деву Марию.

"Я хочу, чтобы меня похоронили в Санта-Мария-Маджоре. Я предан этому месту", — говорил Франциск.

В Санта-Мария-Маджоре похоронены еще семь пап. Франциск станет первым после Льва XIII, умершего в 1903 году, кого похоронят не в соборе Святого Петра.

Аналитик из Ватикана Кэти Макгрейди отмечает, что базилика стала единственным местом за пределами Ватикана, куда Папа Франциск отправился после пребывания в больнице, помимо римской тюрьмы, где он показывал солидарность с заключенными.

"Здесь хранится Salus Populi Romani, его любимая икона Богоматери. Папа Франциск посещал это место перед каждой поездкой и по возвращении", — сказала она.

Иеромонах Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) Юстин Бойко также рассказал о процедуре похорон Пап Римских. По его словам, Франциск хотел, чтобы его похоронили в простом деревянном гробу с цинковой вставкой.

Также понтифик отказался от традиционной практики использования трехступенчатых: кипарисового (внутренний), свинцового и дубового (внешнего). Похороны Папы проводятся не ранее, чем через четыре дня после его смерти и не позднее шестого дня, чтобы дать время прибыть всем кардиналам.

Фокус ранее подробно описывал, кто может стать следующим Папой Римским. Преемником Франциска может стать видный кардинал.

Вице-президент США Джей Ди Венс встречался с Франциском в Ватикане накануне его смерти. Американского политика после этого прозвали "Ангел смерти".