Имел ряд хронических болезней: в Ватикане назвали официальную причину смерти Папы Франциска

В Ватикане сообщили, что причиной смерти Папы Римского Франциска стали инсульт и сердечная недостаточность. Также понтифик имел ряд хронических болезней, в частности дыхательную недостаточность и диабет второго типа.

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Об этом сообщает Reuters.

Смерть понтифика подтвердил врач Ватикана Андреа Анкаджели, по словам которого главной причиной смерти папы Франциска стал инсульт и обширная сердечная недостаточность.

Также медик добавил, что покойный понтифик имел ряд серьезных хронических болезней — дыхательную недостаточность, двустороннюю пневмонию, диабет второго типа и гипертонию.

Журналисты указывают, что Ватикан обнародовал свидетельство о смерти папы Франциска. В нем указано, что понтифик получил инсульт, а затем впал в кому и умер, не приходя в сознание.

Смерть папы Франциска — что известно

21 апреля стало известно, что на 89-ом году жизни скончался Папа римский Франциск. Понтифика лишь недавно выписали из больницы после лечения дыхательной недостаточности.

Впоследствии стало известно, кто является фаворитами на пост понтифика. Среди фаворитов будущего конклава есть несколько видных кардиналов, которые занимают диаметрально противоположные позиции — как и лоялисты к курсу Франциска, так и те кардиналы, которые занимают более консервативные позиции.

Также сообщалось, что папу Франциска похоронят за пределами Ватикана. Он станет первым Папой Римским за более чем столетие, которого похоронят за пределами Святого города. Последним его пристанищем станет базилика Санта-Мария-Маджоре.