"Это был бы выбор номер один": Трамп захотел стать новым Папой Римским (видео)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что хотел бы быть следующим Папой Римским. Сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал идею американского лидера и попросил конклав в Ватикане "не быть предвзятым относительно этой возможности".

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Желание возглавить католическую церковь Трамп выразил во время общения с журналистами 29 апреля, направляясь на митинг по случаю 100 дней его второго президентского срока, передает Fox News.

Журналисты спросили американского лидера, кого бы он хотел видеть во главе Ватикана после смерти Папы Франциска.

"Я хотел бы быть Папой. Это был бы мой выбор номер один", — ответил Трамп.

Позже он добавил, что не отдает предпочтения никакому из кандидатов, однако упомянул кардинала из Нью-Йорка. В Fox News объяснили, что президент имел в виду архиепископа Нью-Йорка, кардинала Тимоти Долана, который вряд ли будет избран Папой, однако будет голосовать за преемника Франциска на конклаве в мае.

На слова Дональда Трампа отреагировал в соцсети X сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм. Он сказал, что рад был услышать о намерении президента.

"Это действительно была бы "темная лошадка", но я прошу папский конклав и католических верующих быть беспристрастными к этой возможности! Первое сочетание Папы Римского и президента США имеет много преимуществ. Следим за белым дымом... Трамп MXXXVIII!" — написал сенатор-республиканец.

Папа Римский Франциск умер после Пасхи

В пресс-службе Ватикана 21 апреля сообщили, что Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет утром в 7:35.

К вечеру в Ватикане официально объявили причину смерти Папы Франциска — ими стали инсульт и сердечная недостаточность. Кроме того, глава католической церкви страдал хроническими болезнями, в частности диабетом второго типа и дыхательной недостаточностью.

Издание The Mirror раскритиковало Дональда Трампа за неуважение к Папе Франциску на похоронах. Журналисты обратили внимание, что во время службы президент США "играл в телефон" и жевал жвачку.

Напомним, советник президента по национальной безопасности Майкл Волтц в посвященной 100 дням президентства Дональда Трампа статье написал, что тот хочет быть "миротворцем и объединителем", и только ему под силу посадить за стол переговоров Россию и Украину.