Трампа обвинили неуважении к Папе Франциску на похоронах: что он сделал (видео)

Президента США Дональда Трампа раскритиковали за жевание жвачки и использование телефона во время похорон Папы Римского Франциска в Риме.

Related video

На поведение американского президента обратили внимание в The Mirror. В издании пишут, что Трамп "играл в телефон" и жевал жвачку, в то время как другие следили за службой.

Дональд Трамп жует жвачку и смотрит в телефон на похоронах Папы Франциска

Некоторые пользователи также обратили внимание на то, что Трамп надел на похороны синий костюм, в то время как большинство присутствующих, включая его жену Меланию, выбрали традиционную черную одежду.

Похороны Папы Франциска Фото: Getty Images

"Одет в синее, а не в черное. Смотрит на свой телефон на похоронах Папы. Я атеист, но даже я проявляю уважение к мертвым", — написал один из комментаторов.

Напомним, по оценкам полиции, число присутствующих на похоронах Папы Франциска составило около 160 000 человек, в то же время Ватикан сообщил, что в траурной церемонии задействованы около 200 000 человек.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на похороны Папы Франциска в одежде, которая отличается от его привычного милитари-стиля.