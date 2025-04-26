Похороны Папы Франциска: на площади Святого Петра в Риме собрались 200 тысяч человек (фото, видео)

Десятки тысяч человек собрались в субботу, 26 апреля, на площади Святого Петра, чтобы отдать дань уважения Папе Римскому.

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Об этом сообщает Sky News.

По оценкам полиции, число присутствующих составляет около 160 000 человек, в то же время Ватикан сообщил, что в траурной церемонии задействованы около 200 000 человек.

По информации Reuters, в церемонии под открытым небом примут участие 220 кардиналов, 750 епископов и более 4000 других священников.

Фото: Reuters

На близлежащих улицах собрались толпы людей, желающих увидеть похороны религиозного лидера, которого называли "народным Папой".

За последние три дня около 250 000 человек прошли мимо тела Франциска, лежавшего в открытом гробу перед алтарем огромного собора Святого Петра XVI века, пока его не запечатали в пятницу вечером, 25 апреля.

Непосредственно перед похоронами войти в собор Святого Петра, чтобы побыть перед гробом Папы, разрешили премьеру Великобритании Киру Стармеру, принцу Уэльскому Уильяму, президенту США Дональду Трампу и его супруге Мелании, а также президенту Франции Эмманюэлю Макрону и президенту Италии Серджо Маттарелле.

Фото: Reuters

Церемонию проводит кардинал Джованни Баттиста Ре, который прочитал проповедь, отметив, что Папа Франциск "прямо и непосредственно коснулся сердец людей".

Фото: Reuters

Во время евхаристической молитвы, которую проводил кардинал, многие вытирали текущие по щекам слезы.

Фото: Reuters Фото: Reuters

Напомним, что Папа Римский умер утром 21 апреля. Ему было 88 лет.

Также Фокус писал, что перед похоронами президент Украины Владимир Зеленский провел короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Однако политики договорились провести дополнительные переговоры уже после церемонии.