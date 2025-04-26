Похороны Папы Франциска: на площади Святого Петра в Риме собрались 200 тысяч человек (фото, видео)
Десятки тысяч человек собрались в субботу, 26 апреля, на площади Святого Петра, чтобы отдать дань уважения Папе Римскому.
Об этом сообщает Sky News.
По оценкам полиции, число присутствующих составляет около 160 000 человек, в то же время Ватикан сообщил, что в траурной церемонии задействованы около 200 000 человек.
По информации Reuters, в церемонии под открытым небом примут участие 220 кардиналов, 750 епископов и более 4000 других священников.
На близлежащих улицах собрались толпы людей, желающих увидеть похороны религиозного лидера, которого называли "народным Папой".
За последние три дня около 250 000 человек прошли мимо тела Франциска, лежавшего в открытом гробу перед алтарем огромного собора Святого Петра XVI века, пока его не запечатали в пятницу вечером, 25 апреля.
Непосредственно перед похоронами войти в собор Святого Петра, чтобы побыть перед гробом Папы, разрешили премьеру Великобритании Киру Стармеру, принцу Уэльскому Уильяму, президенту США Дональду Трампу и его супруге Мелании, а также президенту Франции Эмманюэлю Макрону и президенту Италии Серджо Маттарелле.
Церемонию проводит кардинал Джованни Баттиста Ре, который прочитал проповедь, отметив, что Папа Франциск "прямо и непосредственно коснулся сердец людей".
Во время евхаристической молитвы, которую проводил кардинал, многие вытирали текущие по щекам слезы.
Напомним, что Папа Римский умер утром 21 апреля. Ему было 88 лет.
Также Фокус писал, что перед похоронами президент Украины Владимир Зеленский провел короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Однако политики договорились провести дополнительные переговоры уже после церемонии.