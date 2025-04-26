Похорон Папи Франциска: на площі Святого Петра в Римі зібралися 200 тисяч людей (фото, відео)

Десятки тисяч людей зібралися в суботу, 26 квітня, на площі Святого Петра, щоб віддати шану Папі Римському.

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Про це повідомляє Sky News.

За оцінками поліції, кількість присутніх становить близько 160 000 осіб, водночас Ватикан повідомив, що в жалобній церемонії задіяно близько 200 000 осіб.

За інформацією Reuters, у церемонії просто неба візьмуть участь 220 кардиналів, 750 єпископів і понад 4000 інших священиків.

Фото: Reuters

На прилеглих вулицях зібралися натовпи людей, охочих побачити похорон релігійного лідера, якого називали "народним Папою".

За останні три дні близько 250 000 людей пройшли повз тіло Франциска, що лежало у відкритій труні перед вівтарем величезного собору Святого Петра XVI століття, поки його не запечатали в п'ятницю ввечері, 25 квітня.

Безпосередньо перед похороном увійти до собору Святого Петра, щоб побути перед труною Папи, дозволили прем'єру Великої Британії Кіру Стармеру, принцу Уельському Вільяму, президенту США Дональду Трампу і його дружині Меланії, а також президенту Франції Емманюелю Макрону та президенту Італії Серджо Маттареллі.

Фото: Reuters

Церемонію проводить кардинал Джованні Баттіста Ре, який прочитав проповідь, зазначивши, що Папа Франциск "прямо і безпосередньо торкнувся сердець людей".

Фото: Reuters

Під час євхаристійної молитви, яку проводив кардинал, багато хто витирав сльози, що текли по щоках.

Фото: Reuters Фото: Reuters

Нагадаємо, що Папа Римський помер уранці 21 квітня. Йому було 88 років.

Також Фокус писав, що перед похоронами президент України Володимир Зеленський провів коротку зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Однак політики домовилися провести додаткові переговори вже після церемонії.