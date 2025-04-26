Трампа звинуватили в неповазі до Папи Франциска на похороні: що він зробив (відео)

Президента США Дональда Трампа розкритикували за жування жуйки та використання телефону під час похорону Папи Римського Франциска в Римі.

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На поведінку американського президента звернули увагу в The Mirror. У виданні пишуть, що Трамп "грав у телефон" і жував жуйку, тоді як інші стежили за службою.

Дональд Трамп жує жуйку і дивиться в телефон на похоронах Папи Франциска

Деякі користувачі також звернули увагу на те, що Трамп одягнув на похорон синій костюм, тоді як більшість присутніх, включно з його дружиною Меланією, обрали традиційний чорний одяг.

Похорон Папи Франциска Фото: Getty Images

"Одягнений у синє, а не в чорне. Дивиться на свій телефон на похороні Папи. Я атеїст, але навіть я виявляю повагу до мертвих", — написав один із коментаторів.

Нагадаємо, за оцінками поліції, кількість присутніх на похороні Папи Франциска становила близько 160 000 осіб, водночас Ватикан повідомив, що в жалобній церемонії задіяно близько 200 000 осіб.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув на похорон Папи Франциска в одязі, який відрізняється від його звичного мілітарі-стилю.